المايونيز بدون بيض وبالزبادي هتحضريه بنفسك بكل اسراره بخطوات سهلة وبسيطة

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عمر شويل - جدة المايونيز يعتبر من اشهر أنواع الصوص التي يتم استخدامها من قبل العديد من الأشخاص كنا يعتبر من ألذ الصوص التي تتواجد بشكل دائم على الموائد المختلفة في جميع أنحاء العالم وذلك بجانب العديد من الأبحاث الرئيسية المختلفة مثل الشاورما والدجاج واللحوم والسندوتشات وما إلي ذلك التي تباع في أشهر المطاعم حيث تم تصنيفها أنه ذات مذاق رائع للغاية بالإضافة إلي ذلك ترغب جميع السيدات من تحضيرها في المنزل بدلا من شرائها من الخارج حيث لا يستهلك وقت كثير في التحضير ويعتمد على مكونات بسيطة وسهلة للغاية تابعوا معانا خلال السطور القادمة كافة التفاصيل.
طريقة عمل المايونيز بدون بيض
يمكنكم تحضير المايونيز بكل سهولة بدون بيض في المنزل من خلال مجموعة من المكونات الآتية :
- كوب من اللبن الحليب السائل.
- 2 ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.
- مقدار كوب من زيت الذرة.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
طريقة التحضير
يمكنكم تحضير المايونيز بكل سهولة في وقت قليل من خلال الخطوات البسيطة الآتية :
- اولا يجب عليكم خفق اللبن في الخلاط الكهربائي.
- ثم يتم إضافة الملح والخل إلي اللبن الحليب ثم يتم خفق جميع المكونات مرة أخري مع بعض.
- يجب عليكم الاستمرار في الخفق حتى نحصل على القوام الثقيل المطلوب.
- ولكن يجب أن يتم إضافة زيت الذرة
طريقة عمل المايونيز بالزبادي
يمكنكم عمل المايونيز بالزبادي بكل سهولة من خلال مجموعة من المكونات السهلة والسكينة الآتية المتوفرة في كل منزل:
- صفار بيضة واحدة.
- 2 كوب من زيت الذرة.
- ثلاث ملاعق من السكر.
- كوب صغير من الزبادي.
- رشة قليلة من الملح.
- مستردة بمقدار نصف ملعقة كبيرة.
- مقدار نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- نصف ملعقة كبيرة من الخل.
طريقة تحضير المايونيز بالزبادي
يمكنكم تحضير المايونيز بالزبادي من خلال مجموعة من الخطوات الآتية:
- يجب عليكم إحضار وعاء ونضع فيه كلا من صفار البيض والمستردة وزيت الذرة والسكر.
- يجب أن يتم خفق جميع المكونات مع بعضها بشكل جيد بالمضرب الكهرباء.
- ثم يتم إضافة باقي المكونات إلي الخليط السابق حتى يمكن الحصول على القوام المطلوب.
- ثم يتم بعد ذلك وضع الخليط في الثلاجة حتى يتماسك ويصبح لدينا مايونيز رائع جاهز الاستخدام.
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