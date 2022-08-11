نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التخلص من سواد الركبتين والأكواع تفتيح وتقشير الركب بسرعة بأقل التكاليف في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كنت تبحث عن طرق للتخلص من الركبتين والأكواع الداكنة ، فأنت محظوظ هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكن أن تساعد في تفتيح البشرة في هذه المناطق من جسمك ، سنستكشف أنواع مختلفة من الخلطات التي يمكنك صنعها في المنزل باستخدام مكونات ربما تكون موجودة بالفعل في مطبخك مع الاستخدام المنتظم ستساعد هذه المقشرات على تفتيح بشرة ركبتيك ومرفقيك.

أسباب سواد الركبتين والأكواع.

هناك عدة أسباب تجعل جلد الركبتين والمرفقين أغمق. أحد الأسباب الشائعة هو الاحتكاك. عندما تقوم بفرك شيء ما أو الضغط عليه بشكل متكرر، يمكن أن يتسبب ذلك في زيادة سماكة الطبقة الخارجية من الجلد وتغميقها غالبًا ما يظهر هذا في الأشخاص الذين يتكئون على مرفقيهم كثيرًا، أو الذين يرتدون ملابس ضيقة تحتك بجلدهم يمكن أن تشمل الأسباب الأخرى لتغميق لون الركبتين والمرفقين ما يلي:

التعرض بشكل كبير لأشعة الشمس: تكون البشرة الداكنة أكثر عرضة للتلف الناتج عن أشعة الشمس، مما قد يؤدي إلى ظهور بقع داكنة على الجلد.

جفاف الجلد: عندما يكون الجلد جافًا، تزداد احتمالية حدوث تشققات ، مما قد يسمح للأوساخ والمواد الأخرى بالدخول والتسبب في تصبغ الجلد.

أمراض الجلد: يمكن أن تسبب بعض الأمراض الجلدية مثل الأكزيما أو الصدفية بقعًا داكنة على الجلد بسبب الالتهاب أو التهيج.

التغيرات الهرمونية: قد تؤدي التغيرات الهرمونية خلال فترة البلوغ أو الحمل في بعض الأحيان إلى فرط تصبغ في مناطق معينة من الجسم مثل الركبتين والمرفقين.

منع اسمرار الركبتين والأكواع.

يعد سواد الركبتين والمرفقين مشكلة شائعة ولكن هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لمنع حدوثها أو على الأقل تقليلها. هنا بعض النصائح:

قشر بانتظام: يساعد التقشير على إزالة خلايا الجلد الميتة التي يمكن أن تتراكم وتجعل المنطقة تبدو أغمق كرري ذلك مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع باستخدام مقشر لطيف أو قفاز مقشر.

ترطيب يومي: الحفاظ على رطوبة بشرتك سيساعد على منع الجفاف والتشقق والتهيج الذي يمكن أن يؤدي إلى مشاكل تصبغ. استخدمي مرطبًا كثيفًا فور الاستحمام للحصول على أفضل النتائج.

ارتداء واقي من الشمس: لا يساعد الواقي من الشمس على منع أضرار أشعة الشمس فحسب ، بل يحافظ أيضًا على رطوبة بشرتك من خلال إنشاء حاجز ضد فقدان الرطوبة. ضع الكريم الواقي من الشمس بكميات وفيرة في جميع أنحاء جسمك قبل الخروج ، خاصةً إذا كنت ستعرض نفسك لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة من الوقت.

تغطية: ارتداء سراويل وأكمام طويلة يمكن أن يساعد في حماية بشرتك من أشعة الشمس والعوامل البيئية الأخرى.

اختر الملابس غير المصبوغة: يمكن أن يساعد ارتداء الملابس الفضفاضة غير المصبوغة أيضًا في منع الاحتكاك الذي يمكن أن يؤدي إلى سواد الركبتين والمرفقين.

وصفات سواد الركب والأكواع: الأسباب والوقاية.

مقشر القهوة.

مكونات:

-1/2 كوب قهوة مطحونة

-1/4 كوب زيت زيتون أو زيت جوز الهند

– 1/4 كوب سكر بني

تعليمات:

1. امزج جميع المكونات في وعاء واخلطهم جيدًا.

2. ضعي المقشر على بشرة رطبة ودلكي بحركة دائرية لمدة دقيقتين.

3. اشطفيه بالماء الدافئ واتركيه حتى يجف.

4. استخدم مرة أو مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

تشتهر القهوة بقدرتها على تقشير البشرة وإشراقها ، لذا فإن هذا المقشر مثالي للتخلص من الركبتين والأكواع الداكنة! تساعد الزيوت أيضًا على ترطيب البشرة.

مقشر الليمون والعسل.

مكونات:

1/2 ليمون معصور

1 ملعقة كبيرة عسل

1 ملعقة كبيرة من صودا الخبز

طريقة التحضير:

1. امزج جميع المكونات في وعاء واخلطهم جيدًا حتى تذوب صودا الخبز تمامًا.

2. ضعي المقشر على بشرة رطبة ودلكي بحركات دائرية لمدة 2-3 دقائق مع الحرص على تجنب المناطق الحساسة مثل العينين.

3. شطف بالماء الدافئ واتركها حتى تجف.

4. كرر 1-2 مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

التقشير هو المفتاح للتخلص من الركبتين والأكواع الداكنة هناك طرق مختلفة للتقشير، مثل استخدام الليفة أو مقشر السكر يمكنك أيضًا صنع مقشر خاص بك بمكونات مثل القهوة المطحونة أو دقيق الشوفان احرصي على التقشير بلطف حتى لا يسبب تهيجًا للجلد.