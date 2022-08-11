نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل وصفة لتبييض وتفتيح البشرة بمكونات طبيعية تعرفي عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك العديد من الوصفات التي تقوم بتفتيح وتبييض البشرة، وتلك الوصفات يتم البحث عنها باستمرار من جانب العديد من النساء والفتيات، هذا بجانب أن خلطات الفازلين والنشا بالإضافة إلى ماء الورد تقم بالمساعدة على تهدئة البشرة والقضاء على الاسمرار، إذ أنه عقب التعرض لإشعة الشمس في فترة الصيف تصير البشرة شاحبة وكذلك داكنة، لهذا فإن خلطة الفازلين والنشا وكذلك ماء الورد تساعد على التقليل من التهيج وكذلك حروق الجلد وبنفس الوقت تقم بالمساعدة على تبييض البشرة، هذا بالإضافة إلى أن النشا تساعد على القضاء على البقع الداكنة، إذ أنه يكون غني بـ”فيتامين أ” الذي يقوم بالمساعدة على تفتيح البشرة والأن سوف نتعرف على مكونات الوصفة وطريقة استخدامها بشكل مبسط.

مكونات وصفة تبييض وتفتيح البشرة

واحد ملعقة من الفازلين.

واحد ملعقة من النشا.

ماء ورد “ملعقة صغيرة”.

طريقة تحضير وصفة تفتيح البشرة

في البداية قومي بوضع ملعقة واحدة من الفازلين بالمايكرويف حتى تذوب.

بعد ذلك قومي بوضع ملعقة واحدة من النشاء مع الفازلين، بالإضافة إلى ملعقة صغيرة من ماء الورد وتابعي التقليب بشكل جيد حتى تحصلين على قوام ناعم.

بعدها قومي بوضع الخليط السابق في برطمان زجاجي ملائم، ومن ثم اتركيه في الثلاجة حتى مرور بضع دقائق.

في النهاية قومي هذا الخليط على البشرة، ومن ثم اتركيه حتى مرور ما يقرب من حوالي ١٥ دقيقة، وبعدها قومي بغسل وجهك بواسطة الماء البارد.

مكونات وصفة تفتيح البشرة

الفازلين.

النشاء.

العسل.

طريقة تحضير وصفة تفتيح البشرة

إن خلطة الفازلين والنشا وكذلك العسل تقوم بشد البشرة وكذلك تفتحها، أن العسل يقوم بترطيب البشرة بجانب شدها وتفتيحها.