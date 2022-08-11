انت الان تتابع خبر لن تفرطي في حليب الكركم بعد اليوم يمد الجسم بالاكسجين ، يقلل الالتهاب ويجعل بشرتك تبدو كبشرة الأطفال والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح

فوائد شرب حليب الكركم للصحة

حليب الكركم لتقوية المناعة

حليب الكركم المعروف أيضًا باسم الحليب الذهبي، هو مشروب مصنوع من مزيج الكركم والحليب، يحتوي الكركم على مركبات تسمى curcuminoids ، والتي لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة. يُعتقد أن الكوركومينويد يعزز جهاز المناعة من خلال المساعدة في محاربة الالتهابات.

يعتبر الحليب مصدرًا جيدًا للبروتين وفيتامين د، وكلاهما ضروري للمناعة، تساعد الدهون الموجودة في الحليب على تغطية خلايا الأمعاء وحمايتها، مما يجعلها صحية وتعمل بشكل صحيح، فإن الجمع بين الكركم والحليب يمكن أن يساعد في تعزيز المناعة والحماية من العدوى.

فوائد شرب حليب الكركم للصحة فوائد شرب حليب الكركم للبشرة طريقة صنع حليب الكركم في المنزل أفضل وقت لشرب حليب الكركم

حليب الكركم هو مشروب تقليدي من الهند يستخدم منذ قرون كمنشط صحي. يُعرف جذر الكركم بخصائصه الطبية وغالبًا ما يستخدم في الطب الهندي القديم. يتم طحن جذر الكركم إلى مسحوق ثم يضاف إلى الحليب مع التوابل الأخرى مثل الزنجبيل والقرفة والفلفل الأسود. يُعتقد أن هذا الخليط له فوائد صحية عديدة، بما في ذلك المساعدة في الهضم وتقليل الالتهاب وتعزيز المناعة.

فوائد شرب حليب الكركم للصحة

حليب الكركم لتقوية المناعة

حليب الكركم المعروف أيضًا باسم الحليب الذهبي، هو مشروب مصنوع من مزيج الكركم والحليب، يحتوي الكركم على مركبات تسمى curcuminoids ، والتي لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة. يُعتقد أن الكوركومينويد يعزز جهاز المناعة من خلال المساعدة في محاربة الالتهابات.

يعتبر الحليب مصدرًا جيدًا للبروتين وفيتامين د، وكلاهما ضروري للمناعة، تساعد الدهون الموجودة في الحليب على تغطية خلايا الأمعاء وحمايتها، مما يجعلها صحية وتعمل بشكل صحيح، فإن الجمع بين الكركم والحليب يمكن أن يساعد في تعزيز المناعة والحماية من العدوى.

الكركم يقلل الالتهاب

الكركم العنصر النشط الرئيسي في حليب الكركم، هو مركب قوي مضاد للالتهابات. لقد ثبت أن الكركمين أكثر مركبات الكركم نشاطًا، يثبط إنتاج السيتوكينات الالتهابية، ولهذا فهو علاج طبيعي فعال للحالات الالتهابية مثل التهاب المفاصل وأمراض الأمعاء الالتهابية.

عندما يتم الجمع بين الكركمين والدهون الموجودة في الحليب، يزداد امتصاصه في مجرى الدم، مما يجعله أكثر فعالية في تقليل الالتهاب، يعمل العسل كمُحلي طبيعي ويساعد على موازنة نكهة المشروب. نتيجة لذلك يعتبر حليب الكركم طريقة سهلة ولذيذة لتقليل الالتهابات في جميع أنحاء الجسم.

حليب الكركم يساعد في الهضم

العنصر النشط الرئيسي في الكركم هو الكركمين، الذي له خصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة. لقد ثبت أن الكركمين فعال في تخفيف عسر الهضم والانتفاخ والغازات. كما أنه يساعد على تعزيز الشهية الصحية ويدعم إنتاج إنزيمات الجهاز الهضمي. يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب في الجهاز الهضمي، مما يسهل على الجهاز الهضمي العمل بشكل صحيح.

حليب الكركم يخفف الآلام

إنه علاج منزلي شهير لتسكين الآلام ويستخدم منذ فترة طويلة في الطب الصيني والهندي التقليدي. يعتبر الكركمين الموجود في الكركم مطهرًا طبيعيًا أيضًا، مما يجعله علاجًا فعالًا للجروح والجروح. عندما يقترن بالحليب، تتضخم هذه التأثيرات مما يجعل حليب الكركم علاجًا فعالًا للألم.

الكركم يعزز النوم السليم

قد يساعد حليب الكركم على زيادة مستويات الناقل العصبي السيروتونين، المعروف بمشاركته في تنظيم النوم. يُعتقد أن بعض المركبات الموجودة في الكركم، مثل الكركمين لها انتقائية تجاه الأهداف المشاركة في تنظيم النوم.

فوائد شرب حليب الكركم للبشرة

حليب الكركم يقلل من حب الشباب

يمكن أن تساعد الخصائص المضادة للالتهابات في الكركمين في تقليل حب الشباب عن طريق تقليل الالتهاب المرتبط بالبثور. يُعتقد أيضًا أن الكركمين له خصائص مضادة للجراثيم قد تساعد في قتل البكتيريا التي تسبب حب الشباب. قد يساعد وضع قناع الكركم أو شرب حليب الكركم على تقليل ظهور البثور وتعزيز صفاء البشرة.

الكركم يهدئ الأكزيما

الإكزيما هي حالة جلدية التهابية مزمنة تسبب جفاف وحكة والتهاب الجلد. يمكن أن تساعد خاصية الكركمين القوية المضادة للالتهابات في تقليل الالتهاب المرتبط بالإكزيما. يمكن أن يساعد الكركم في تحسين وظيفة حاجز الجلد وتقليل نمو المكورات العنقودية الذهبية، وهي بكتيريا يمكن أن تؤدي إلى تفاقم أعراض الأكزيما.

حليب الكركم يقلل التصبغ

قد يساعد حليب الكركم في تقليل التصبغ عن طريق تثبيط إنتاج الميلانين. الميلانين هو الصبغة التي تعطي الجلد لونه، ويمكن أن يؤدي الإفراط فيه إلى ظهور بقع داكنة من الجلد. قد يساعد شرب حليب الكركم بانتظام على تفتيح المناطق المصطبغة وتوحيد لون البشرة.

حليب الكركم طريقة آمنة وفعالة لتقليل التصبغ، ويمكن استخدامه على جميع أنواع البشرة، إذا كانت بشرتك حساسة، فتأكد من اختبار الخليط على مساحة صغيرة من الجلد قبل استخدامه على وجهك.

حليب الكركم يعزز التئام الجروح

بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يساعد الحليب في تهدئة الجلد والحفاظ على رطوبة الجرح، مما يمنعه من الجفاف والإصابة بالعدوى. لتحضير حليب الكركم ، يُطهى ببساطة جذر الكركم في الحليب لعدة دقائق. بمجرد تصفية الحليب، يمكن وضعه مباشرة على الجرح أو الشرب كمنشط للشفاء مما يؤدي إلى تقليل ظهور الندبات. للحصول على أفضل النتائج يجب تناول حليب الكركم بانتظام حتى يلتئم الجرح تمامًا.

طريقة صنع حليب الكركم في المنزل

لتحضير حليب الكركم قلّب ملعقة صغيرة من الكركم في كوب من الحليب الساخن مشتق من منتجات الألبان أو غير الألبان، وأضف العسل حسب الرغبة. يمكنك أيضًا إضافة توابل أخرى مثل القرفة أو الفلفل الأسود إذا كنت ترغب في ذلك، وإذا كنت تستخدم جذر الكركم اتركه ينضج في الحليب لعدة دقائق قبل تصفيته.

أفضل وقت لشرب حليب الكركم

يكون حليب الكركم أكثر فاعلية عند تناوله قبل النوم. يساعد الحليب الدافئ على تهدئة واسترخاء الجسم، بينما يعمل الكركم على تقليل الالتهاب وتعزيز الشفاء. يمكن أن يساعد شرب حليب الكركم قبل النوم أيضًا على تحسين جودة النوم وتقليل مستويات التوتر.

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