انت الان تتابع خبر أبرزها الكسل.. اذا ظهرت عليك هذه العلامات فأنت مصاب بسرطان الرئة..تعرف عليها قبل فوات الاوان والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- يحدث سرطان الرئة عندما تنقسم الخلايا غير الطبيعية بطريقة غير منضبطة لتشكل ورمًا في الرئة، وقد يظهر أحد الأعراض الرئيسية في السعال، وفقًا لموقع express.

تقول مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة إن سرطان الرئة لا يسبب دائمًا أعراضًا في مراحله المبكرة، كما يمكن أيضًا أن تكون العديد من العلامات والأعراض ناتجة عن حالات طبية أخرى.

وأشارت المؤسسة إلى أن العثور على سرطان الرئة مبكرًا يمكن أن يعني أنه من الأسهل علاجه، لذلك إذا لاحظت أي أعراض أو تغييرات، فقم بفحصها من قبل طبيبك في أقرب وقت ممكن.

يمكن أن تظهر الأعراض "الأكثر شيوعًا" لسرطان الرئة في حالة السعال، ليشمل ذلك السعال في معظم الأوقات، أو حدوث تغيير في السعال الذي عانيت منه لفترة طويلة، فقد يبدو الأمر مختلفًا أو يكون مؤلمًا عند السعال.

قد يظهر أيضًا سعالًا مصحوبًا بدم بداخله، أو التهاب صدري يستمر في الظهور أو التهاب صدري لا يتحسن.

تلاحظ مؤسسة أبحاث السرطان أن هناك عدة علامات أخرى، ليتضمن ذلك إخراج النفس من القيام بالأشياء التي اعتدت القيام بها دون مشكلة، أو الشعور بألم في الصدر أو الكتف، وفقدان الشهية، والشعور باالكسل طوال الوقت، وفقدان الوزن.

وحددت هيئة الخدمات الصحية بعض الأعراض الأقل شيوعًا لسرطان الرئة، والتي قد لا يكون بعض الناس على دراية بها، وتتضمن تغييرات في مظهر أصابعك، مثل أن تصبح أكثر انحناءًا أو تصبح نهاياتها أكبر، وهو ما يُعرف باسم تعجر الأصابع.

كما قد يلاحظ بعض الأشخاص أيضًا تورمًا في الوجه أو الرقبة، أو ألمًا مستمرًا في الصدر أو الكتف.

وهناك بعض العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة، وهي ما يلي:

-تدخين التبغ، فتقول أبحاث السرطان إن سبعة من كل 10 سرطانات الرئة ناجمة عن التدخين، وتكشف هيئة الخدمات الصحية أنه إذا كنت تدخن أكثر من 25 سيجارة في اليوم، فأنت أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة 25 مرة من غير المدخن، أما إذا كنت لا تدخن، فإن التعرض المتكرر لتدخين الآخرين يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة.

-يكون خطر إصابتك بسرطان الرئة أعلى إذا كان لديك قريب (مثل أحد الوالدين أو الأشقاء) مصاب بسرطان الرئة.

.-قد يؤدي التعرض لبعض المواد الكيميائية والمواد المستخدمة في العديد من المهن والصناعات إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة.