انت الان تتابع خبر تسريحات الشعر الرجالية لموسم الصيف مدرج، نسيج محكم والويفي لتبدو في كامل أناقتك والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح-

تسريحات شعر رجالي قصير

حتى تضفي على شعرك القصير المزيد من الجاذبية، إليك أفضل تسريحات شعر رجالي قصير:

تسريحة شعر سبايكي

تسريحة سبايكي أو التسريحات الشائكة من التسريحات الكلاسيكية قليلًا، لكن النمط العصري منها مختلف عن الماضي، فقط بإضافة لمسة نسيج محكم للشعر، وتتحرك الاتجاهات في مظهر فوضوي.

تسريحة شعر جانبية مع الخصلة

إذا كنت تبحث عن تسريحة شعر للرجال سهلة وخالدة، فاستلهم من هوليوود القديمة مع جزء جانبي وتصفيفة شعر مميّزة، تتميز بالطول في الجزء العلوي، مع شعر قصير بالجوانب، مع وجود فرق في الجانب.

تسريحة شعر مدرج

تسريحة الشعر المدرج تسريحة عصرية للرجال، حيث يظهر الشعر بمظهر أقصر تدريجي باتجاه الجزء السفلي من الرأس، ولا توفر تسريحة التدريج التباين مثل تسريحات التلاشي المختلفة، لأن البعض يفضل الأنماط الأطول للشعر.

تسريحة شعر مرفوعة

مستوحى هذا النمط من الأساليب الشائعة خلال عشرينيات القرن العشرين، عاد هذا الأسلوب مع حواف قصيرة وحوالي بوصة ونصف في الأعلى، فإن أسلوب الشعر هذا هو الأفضل للشعر الأملس، عصري ورجولي لذلك هو نمط شائع بين الرجال.

تسريحة شعر النسيج المحكم

بدأت التسريحة لأول مرة في أوروبا ثم انتشرت في عدة دول، وسبب انتشارها بساطتها وتصميمها السريع، حيث يتم دمج الشعر الأقصر إلى الأعلى مع تلاشي الجانبين، ويتم تصفيفه باستخدام زيت غير لامع للشعر.

تريحة شعر البومبادور

واحدة من أشهر تسريحات الشعر الرجالية، فقط جوانب قصيرة وشعر متوسط في الأعلى هما أهم سمات البومبادور، كل ما تحتاجه لها هو مجفف شعر وشمع أو زيت ومشط.

تسريحات شعر رجالي طويل

اختر من الأنماط التالية تسريحة شعر طويل مناسبة لك: [1]

تسريحة شعر التلاشي والتمشيط الجانبي المرفوع

للحصول على مظهر أكثر أناقة، قد ترغب في تجربة هذا النمط المصقول الجانبي، نمط مثالي لجميع أنواع الشعر، حيث يركز هذا النمط على الحجم.

تسريحة شعر الويفي

النمط المتوسط هو أكثر أنماط تسريحات شعر رجالي شعبية، هذا النمط مثلًا من الأمواج الطبيعية المثيرة، يحتاج لشعر كثيف وأملس ومتوسط الطول حتى تحصل على مظهر جذاب ومثير.

تسريحة شعر عرف الفرس

هي من التسريحات الرجالية الكلاسيكية العائدة بقوة، وهي من الأنماط الأنيقة التي تتطلب شعر طويل.

تسريحة شعر الخصلة

تعد تلك التسريحة اختيار عصري وذكي، مع الطول الإضافي في الجزء العلوي والجوانب القصيرة الباهتة، وقبل البدء في التصفيف يجب تجفيف الشعر بالمنشفة جيدًا، واستخدام مجفف شعر مع شمع أو زيت أو معجون تثبيت لعمل مظهر فوضوي.

تسريحة شعر كيرلي جانبي

يبدو الشعر الكيرلي رائعًا عندما يكون هناك ما يكفي من الطول لإظهار قوامه حقًا، هذا النمط أحد التسريحات العصرية للرجال ذوي الشعر الطويل.

تسريحة شعر الويفي المثيرة

هو أكثر أنماط تسريحات شعر رجال شعبية، هذا النمط من الأمواج الطبيعية المثيرة، يحتاج لشعر كثيف وأملس وطويل حتى تحصل على مظهر جذاب ومثير.