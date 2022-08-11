نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيراتين الخميرة والنشا لشعر حرير مفرود خلال ساعة بدون مراكز تجميل والنتيجة خيالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة صاحبات الشعر الخشن والمجعد ينشدن الحصول على شعر أملس ناعم ومفرود؛ ولهذا يترددن على مراكز التجميل وتصفيف الشعر، ويستخدمون الكيراتين والبروتين لفرد الشعر، حيث يتطلب الأمر رصد ميزانية خاصة لهذا الغرض، وهو ما يشكل عبءًا ماديًا، كما أن فرد الشعر باستخدام هذه المواد يضر الشعر ويجعله ضعيفًا متهالكًا، وكذلك يفعل بالشعر استخدام أدوات التصفيف بالحرارة؛ لذا فمن الأفضل البحث عن طرق طبيعية لفرد الشعر، وقد جئناكم بطريقة الخميرة والنشا الفعالة في السطور القادمة.

ما هي فوائد الخميرة للشعر؟

يحقق استخدام الخميرة الكثير من الفوائد للشعر، والتي من أهمها، ما يلي:

تمنع تساقط الشعر، وتكافح الصلع، وتقوي البصيلات.

تعمل على تنظيم إفراز فروة الرأس للدهون؛ مما يقلل دهنية الفروة والشعر، وينعكس بشكل عام على صحة ومظهر الشعر.

تساعد على ترطيب الشعر، ومنع التقصف والهيشان، وتعالج الشعر التالف المتهالك.

تعالج قشرة الشعر، وتنهي تأثيرها الضار على جذور الشعر وبصيلاته.

ما هي فوائد النشا للشعر؟

تعتبر نشا الذرة من المواد الطبيعية المتوفرة في مطابخنا، والتي تتعدد فوائدها واستخداماتها، وقد أثبتت فائدتها الكبيرة للبشرة والشعر، ومن أبرز فوائدها للشعر، الآتي:

يحفز النشا امتصاص فروة الرأس للزيوت الطبيعية لفروة والاحتفاظ بها، ومن ثم يعمل على ترطيب الشعر ومنع الهيشان والتقصف.

ينعم الشعر ويساعد على فك التشابك والتجعد، ويمنحه مظهرًا صحيًا جذابًا.

يمنع تساقط الشعر، ويعالج التهابات فروة الرأس المتسببة في تساقطه.

يمنع تساقط الشعر، ويعالج التهابات فروة الرأس المتسببة في تساقطه. يقوي بصيلات الشعر، ويعزز نموه بفعل احتوائه على فيتامين ك، والذي يعزز بدوره امتصاص الكالسيوم لتغذية بصيلات الشعر.

يعالج القشرة، ويمنع جفاف فروة الرأس لاحتوائه على Omega 3,6.

وصفة الخميرة والنشا لفرد وتنعيم الشعر

أثبتت خليط الخميرة مع النشا فعاليته الكبيرة في فرد الشعر، والعمل ككيراتين طبيعي غير ضار ومنخفض التكلفة، والوصفة كالتالي:

مكونات الوصفة

كل ما تحتاجينه لإعداد هذه الوصفة، الآتي:

50 جرام من الخميرة.

3 ملاعق طعام من نشا الذرة.

كوب من الزبادي.

200 مل من الماء الساخن.

طريقة التحضير

يمكن إعداد وتطبيق هذه الوصفة بالخطوات السهلة الآتية: