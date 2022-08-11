سيرم طبيعي للشعر لتنعيمه وفرده هيحول شعرك ١٨٠ درجة حضريه في البيت

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عمر شويل - جدة يعد سيرم الشعر له فوائد عديدة لحماية الشعر من التقصف والهيشان خاصة الشعر الجاف، كما أنه يساعد على العناية بالشعر المصبوغ والدهني، بالإضافة إلى أنه يعمل على تنعيم الشعر بشكل ملحوظ ولا يحتاج إلى فترة من الوقت لتنعيم الشعر، ولكن للحصول على تلك الفوائد يلزم استخدامه بشكل دوري لضمان علاج الشعر من التلف ولذلك ننصحك بتجربة الوصفة الطبيعية التي سنوضحها لكي اليوم للعناية بالشعر التالف أو المجعد.
سيرم طبيعي للشعر لتنعيمه وفرده
إذا كنت تعاني من الشعر الجاف فعليك باستخدام هذه الوصفة التي تعمل على تنعيم الشعر سيرم الألوفيرا لتنعيم الشعر:
المكونات:
- فانيليا.
- 2 ملعقة من جل الألوفيرا.
- 1 ملعقة من ماء الورد.
- 2 معلقة من زيت شجرة الشاي.
طريقة التحضير:
- ضعي زيت شجرة الشاي في وعاء ثم أضيفي إليه 2 ملعقتين كبيرتين من جل الألوفيرا.
- وأضيفي ملعقة من ماء الورد وأضيفي القليل من الفانيليا.
- امزجي الخليط جيدا ثم ضعي بين يديك ثم وضعه في فروة الرأس.
- كما يلزم أن تكرر تلك الوصفة عدة مرات خلال الشهر الواحد للحصول على أفضل النتائج.
سيروم زيت الخروع للشعر
إذا كنت تعاني من الشعر الخفيف أو الشعر المقصف فعليك باستخدام هذه الوصفة:
المكونات:
- 2 ملعقة من زيت الخروع.
- 2 معلقة من زيت جوز الهند.
طريقة التحضير:
- ضعي 2 ملعقة كبيرة من زيت الخروع في وعاء ثم أضيفي 2 ملعقة من زيت جوز الهند.
- وبعدها امزجي الخليط جيدا معا وضعيه في زجاجة لتسهيل استخدامه.
- ثم قومي بغسل شعرك وضعي المكون والشعر مبلل واتركي شعرك حتى يجف.
- ثم قومي بتسريح الشعر باستخدام فرشاة أو مشط خشبي وستلاحظين نتائج الوصفة.
أفضل سيرم للشعر
أفضل سيرم للشعر سيجعل شعرك ناعما كالحرير
- سيرم Kerastase: من أجود أنواع السيرم لتنعيم الشعر بشكل سريع وملحوظ خاصة إذا كنت تعاني من الشعر الجاف أو المقصف أو المتهيج، بالإضافة إلى يحتوي على زيت النخيل وزبدة النخيل التي تحتوى على تركيبه خفيفة لا تثقل الشعر وتساعد على سهولة تسريح الشعر.
- سيرم John Frieda Frizz Ease: يحتوي ذلك المركب على مجموعة من الأعشاب البحرية ومستخلص بروتين الحرير، كما يعطي هذا السيرم لمعان للشعر ويحمي الشعر من التقصف والهيشان وهذا من أكثر الأنواع التي تساعد على إبقاء الشعر نظيف وله ملمع.
- سيرم paul Mitchell super skinny serum: هو من أكثر الأنواع التي تحتوي على تركيبه خفيفة تساعد في تسريح الشعر بسهولة وله فوائد كثيرة في تنعيم الشعر.
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