نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علاج تورم الوجه في 15 دقيقة فقط وسيختفي التورم بمكون موجود في كل منزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة هل نهضت يومًا من نومك ووجهك ممتلئ بشكل غريب؟ في الواقع مشكلة تورم الوجه ليست من المشاكل الشائعة وفي نفس الوقت لا تعد حالة خطيرة، حيث يمكن علاجها في 15 دقيقة فقط من خلال تطبيق بعض الوصفات المنزلية تجديها في السطور التالية.

أسباب تورم الوجه

قد يحدث تورم الوجه لأسباب عديدة ومنها:

حدوث خلل في التوازن الهرموني داخل الجسم.

الإصابة بعدوى الجيوب الأنفية.

المعاناة من الحساسية.

الإصابة بالتهاب العين.

المعاناة من اضطرابات النوم.

وصفات لعلاج تورم الوجه

يمكنك علاج تورم الوجه بفعالية عبر تطبيق الوصفات التالية:

مقشر القهوة

ضعي 2 ملعقة كبيرة الحجم من مسحوق القهوة وأخرى من بودرة الكاكاو.

أضيفي 1 ملعقة صغيرة الحجم من العسل، وقلبي المكونات معًا بشكل جيد.

ضعي إليهم 3 معالق كبيرة الحجم من الزبادي واستمري في التقليب.

طبقي المزيج المتكون على بشرتك واتركيه حتى يجف لمدة 15 دقيقة.

اغسلي بشرتك بالماء الفاتر ثم جففيها جيدًا.

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قناع الخيار

يساهم الخيار في علاج تورم الوجه بفعالية من خلال تقطيعه إلى شرائح كبيرة الحجم ثم وضع على الأماكن المنتفخة من الوجه وتركه لمدة 15 دقيقة.

معجون الكركم

امزجي ملعقة صغيرة من بودرة الكركم مع أخرى من خشب الصندل.

طبقي المزيج المتكون على بشرتك واتركيه لمدة 15 دقيقة.

اغسلي بشرتك جيدًا بالماء البارد.

أكياس الشاي

تنقع أكياس الشاي داخل كوب من الماء الدافئ لمدة 10 دقائق.

توضع أكياس الشاي فوق البشرة وتترك حتى مرور 15 دقيقة.

يشطف الوجه بالماء الفاتر.

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نصائح لعلاج تورم الوجه

قد تساهم النصائح التالية في علاج تورم الوجه:

تجنب الأشياء الساخنة، على سبيل المثال: ماء الاستحمام الساخن على الأقل لمدة 48 ساعة، لأن الأشياء الساخنة تزيد من تورم الوجه.

الإكثار من تناول الماء على الأقل 8 كؤوس منها بشكل يومي لتهدئة تورم الوجه.

تجنب مسببات الحساسية قدر الإمكان.

استعمال الكمادات الباردة لقدرتها على تقليل تورم الوجه.

مراعاة تدليك الوجه لمساهمته في تهدئة التورم وتقليله.

البقاء مرفوع الرأس، لكون تلك الوضعية تساعد على علاج تورم الوجه.

تجنب الأطعمة الغنية بالصوديوم والمواد الدهنية، لكونها تزيد من تورم الوجه.

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