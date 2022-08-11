نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بذور الكتان كلمة السر في كيراتين فرد الشعر الطبيعي شعرك وشعر ابنتك هيتفرد بشكل طبيعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن بذور الكتان مهمة جدا من أجل تقوية الشعر والحفاظ عليه وذلك بفضل ما تحتوي عليه بذرة الكتان من مواد ذات طبيعة مقوية الشعر، كما أن بذور الكتان تساعد على تغذية فروة الشعر وتساهم في وقايتها من التلف، كما يحتوي تلك البذور على مجموعة هائلة من الفيتامينات بأنواعها المختلفة وتلك من أهم العناصر المكونة لبذور الكتان حيث تعمل على تقوية بصيلات الشعر وتعمل على وقاية الشعر من التساقط والتلف. بذور الكتان كلمة السر في كيراتين فرد الشعر المكونات: بذور الكتان.

الماء.

جل الألوفيرا.

فيتامين e.

زيت زيتون. طريقة التحضير: في البداية يتم إحضار مقدار من بذور الكتان ومن ثم نقوم بوضع هذه البذور في مقدار من الماء.

ونضعها على النار حتى تغلي وبعد الوصول إلى مرحلة الغليان نقوم بتهدئة النار على الماء

أثناء الغليان يجب أن يتم تقليب بذور الكتان وذلك من أجل منعها من الالتصاق في قاع الوعاء.

ويجب أن يكون الخليط غير سميك لأبعد الحدود، ومن ثم يتم إنزال هذا الخليط من على النار.

ونبدأ في عملية تصفيته باستخدام المصفاة ويتم تركه لبعض الوقت حتى يبرد.

وبعد ذلك نقوم بإضافة مقدار مناسب من جل الألوفيرا ونقوم بإضافة مقدار من ڤيتامين e لهذه الوصفة.

ومع التقليب نضيف نسبة من أي نوع من أنواع الزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون.

وبعد ذلك يتم دهن الشعر بهذه الوصفة بشكل جيد ونقوم بتكرارها 3 مرات أسبوعيا من أجل نتائج فعالة. فوائد بذور الكتان للشعر إن بذور الكتان من أهم المواد التي تعمل على منع تقصف الشعر وذلك بسبب احتوائها على عنصر الأوميجا 3.

استخدام بذور الكتان وخصوصاً زيت بذرة الكتان من أهم الأمور التي تضيف اللمعان والجاذبية للشعر كما أنها تعمل على ترطيبه.

استخدام زيت أو جل بذور الكتان يعمل على وقاية الشخص من الإصابة بالصلع وذلك بسبب ما تحتوي عليه من هرمونات مضادة للصلع.

استخدام زيت بذور الكتان أو الجل المصنوع من بذرة الكتان يعمل على تكثيف الشعر وذلك من خلال إنبات شعر جديد في الرأس.

كما أن بذرة الكتان تساعد على إعطاء رائحة جميلة للشعر مما يحمي شعرك من وجود القشرة أو وجود رائحة تزعجك عند التواجد خارج المنزل لفترات طويلة.

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