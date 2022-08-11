نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون رائحة كريهة وبدون اسمرار إبط طريقة عمل مزيل عرق ومبيض طبيعي في المنزل بمكونات سهلة وفعالة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رائحة العرق من أكثر المشاكل شيوعًا بين الرجال والنساء ، وتختلف شدتها من شخص لآخر ، خاصة في فصل الصيف ، بسبب البكتيريا والبكتيريا المسببة لرائحة العرق ، أو قلة العناية بها. بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة الشخصية ، أو عدم التغيير اليومي للملابس ، وما إلى ذلك ، لذلك نجد العديد من استخدام مستحضرات مزيل العرق الكيميائية المنتشرة في الأسواق ، في موضوعنا سنقدم لكم بعض الطرق الآمنة والطبيعية للتخلص من رائحة العرق الكريهة.

طريقة عمل مزيل عرق ومبيض طبيعي

عمل مزيل رائحه العرق طبيعي في المنزل

مزيل عرق ومبيض بالشبة

نقوم بمزج كلا من : ملعقتين من بودرة الشبة مع ملعقة من زيت جوز الهند وزيت اكليل الجبل حتى يتكون مزيج مثل الكريم يسهل استخدامه ، ثم يمكنك استخدامه مباشرة كمزيل عرق طبيعي يخفظ في الثلاجة ، لا تصنع كمية كبيرة حتى لا يتلف الكريم

مزيل عرق ومبيض بالبرتقال

نقوم ببشر قشر البرتقال بقدر واحدتان منه ، ثم يغلي على النار ثم يرفع ويترك ليبرد ، ثم ضيفي قطرات زيت البرتقال وملعقتين من ماء الورد ، وبهذا يكون مزيل العرق جاهزا .

مزيل عرق ومبيض بزبدة الشيا

قم بمزج كلا من ، ملعقتين من عصير الليمون ، وملعقتين من خل التفاح ، وملعقتين من زبدة الشيا ، ونصف ملعقة جليسرين ، وملعقة من الشبة البودرة حتى يتكون مزيج مثل الكريم ويكون بهذا جاهزا للاستخدام ويحفظ في المبرد

مزيل عرق بالليمون

يخلط كلا من ١/٢ ملعقة من زيت اللافندر و١/٤ ملعقة من الجليسرين و ٢ ملعقة من زبدة الشيا و ١ ملعقة من عصير الليمون مع بعضهم البعض حنى ينجانس الخليط ويشكل معجون كريمي يسهل استخدامه مباشرة كمزيل عرق ومبيض طبيعي

مزيل عرق بزبدة الكاكاو

ضيفي ملعقتان من زبدة الكاكاو ومثلهم من زبدة الشيا ثم ضيفي نصف ملعقة من زيت اكليل الجبل وزيت البابونج ونصف ليمونة في وعاء ثم اخلطي المزيج حتى يكون خليط مثل الكريم وبهذا يصبح جاهز للاستخدام بعد حفظه في المبرد

مزيل عرق بزيت النعناع

في وعاء صغير قوم بمزج نصف ملعقة من زيت النعناع ونصف ملعقة من زيت اللافندر و٢ ملعقة من عصير الليمون وملعقتين من زبدة شيا ، حتى يتكون مزيج يحفظ في المبرد قبل الاستخدام