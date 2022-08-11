قناع سحري من مكون واحد فقط للهالات قولي وداعًا للهالات السوداء إلى الأبد

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عمر شويل - جدة الهالات السوداء من أكثر المشكلات الجمالية التي تسبب إزعاجًا للمرأة على الإطلاق، فهي لن تتسبب في إفساد جمال مظهرك فحسب، بل وتعطي إيحاءً بإرهاقك وتعبك لكل من حولك، لذلك جمعنا لكِ أفضل الأقنعة الطبيعية للتخلص من تلك المشكلة، وهو قناع الحلبة السحري الذي يمكنك تحضيره بسهولة في المنزل؛ للقضاء على الهالات السوداء بشكل نهائي والظهور بإطلالة طبيعية وجميلة خالية من الأخطاء.

أسباب الهالات السوداء

في الواقع هناك العديد من العوامل التي تتسبب في الإصابة بالهالات السوداء وظهور البقع الداكنة، وفيما يلي أسباب الهالات السوداء كلًا على حدة:

التعرض بصورة مفرطة لأشعة الشمس الحادة.

الإفراط في تناول الكافيين.

استخدام المستحضرات التجميلية باستمرار.

السهر لوقت متأخر من الليل.

التدخين.

استخدام ملح الطعام بإفراط.

الإصابة برد الفعل التحسسي.

احتباس السوائل في منطقة أسفل العينين.

الجلوس باستمرار أمام الأجهزة الإلكترونية.

العوامل الجينية.

فرك العينين بحدة.

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قناع الحلبة والكركم للهالات السوداء

يعمل ذلك القناع على التخلص من الهالات والبقع الداكنة أسفل العينين بفعالية، بفضل احتوائه على الكركم المليء بفيتامين ج، وبذور الحلبة الغنية بالبوتاسيوم وفيتامين ج، ويتم إعدادها كما يلي:

المكونات

1 لتر من الماء.

1.5 ملعقة من مسحوق الكركم.

2 ملعقة من بذور الحلبة.

طريقة التحضير والاستخدام

انقعي بذور الحلبة داخل لتر ماء لمدة 24 ساعة.

في صباح اليوم التالي اطحني بذور الحلبة المنقوعة، إلى أن يتكون لديك مزيج متجانس القوام.

أضيفي القليل من مسحوق الكركم إلى المزيج واستمري في التقليب.

طبقي المزيج على أماكن الهالات السوداء واتركيه لمدة لا تزيد عن 15 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر، وكرري الطريقة 1 مرة من كل أسبوع لأفضل نتائج.

فوائد الحلبة للبشرة

تتمتع الحلبة بفوائد مثالية للبشرة، والتي تتمثل في النقاط التالية:

تساهم الحلبة في منح البشرة النضارة والحيوية والإشراق والتخلص من الهالات السوداء المزعجة؛ بفضل احتوائها على فيتامين ج وعنصر البوتاسيوم.

تعمل على تعزيز مظهر الهالات والبقع الداكنة.

تساعد على حماية البشرة لاسيما منطقة أسفل العينين من آثار أشعة الشمس الضارة.

تعالج البقع الداكنة والهالات السوداء بفعالية عند استخدامها بصورة منتظمة.

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