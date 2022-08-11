نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سحر مفعول الخميرة لتسمين الوجة ونفخ الخدود والشفايف وتوريدها وتفتيح البشرة وشد التجاعيد نهائيا لوجة كالبدر بدون تكاليف في المقال التالي

عمر شويل - جدة معجزة الخميرة لتسمين الوجة ونفخ الخدود والشفايف ، الخميرة لتبييض البشرة وتسمين الوجه دائمًا ما تكون على مستوى التوقعات وأفضل، حيث إن الخميرة من المكونات المذهلة في العناية بالبشرة، حتى أنها مكون طبيعي لا يمكنه المساس ببشرتك بضرر، لذلك يجب عليك أن تتعلمي كل الوصفات التي يمكنك الاستفادة منها بالخميرة كمكون أساسي فيها للحصول على بشرة بيضاء وفي نفس الوقت وجه ممتلئ مستدير وجميل الهيئة.

معجزة الخميرة لتسمين الوجة ونفخ الخدود والشفايف

من المعلومات التي ربما لم تكن تعلمها سابقا أن الخميره تساهم في ملء الوجه وإعطائه بعض الحجم، وفي نفس الوقت فهي تساهم في تفتيح البشرة وتجميلها وعلاج الحبوب والبثور وآثارها، وكذلك تعطي البشرة فوائد كثيرة ومن الجميل أنها قابلة للاستخدام مع أكثر من مكون آخر من الطبيعة وهذا ما نوضحه من خلال هذا المقال.

الخميرة والعسل لعلاج البشرة وتفتيحها

احضري قطعة من الخميرة كبيرة.

واضيفي عليها بعض العسل بكمية مناسبة إلى حد ما.

قلبي القطعة ثم ابدئي بهرسها وتقليبها مع العسل.

اعصري عليها ليمونة متوسطة الحجم بالإضافة إلى قطعة من الزبادي.

وازني بين المكونات مع التقليب و تأكدي من نظافة الجلد ثم طبقي هذا الخليط على وجهك.

اتركي الخليط لمدة نصف ساعة ثم قشري بلطف لتتخلصي منه.

بعدها اغسلي وجهك بالماء ورطبي بشرتك بكريم أو بماء الورد.

ماسك الخميرة والفيتامين A

ضعي الخميرة في هذه الطريقة بكمية قليلة من ماء الورد أو حتى الماء العادي.

قلبي مع فتح كبسولة فيتامين إي ووضعها عليها.

قلبي جيدا ثم وزعي الخليط على بشرتك مع اتقاء منطقة العين.

هذه الوصفة قابلة للترك على بشرتك فقط لمدة ربع ساعة لا أكثر بعدها ابدأي بغسل وجهك جيدًا بالماء.

فوائد ماسك الخميرة للوجه

تساعد الخميرة في الحصول على بشرة ناعمة وبيضاء .

. كما أنها تتيح للبشرة التغذية السليمة التي تحتاج إليها وفي نفس الوقت تعالجها.

قد تحل الخميرة كثير من مشاكل البشرة وتقاوم عوامل الضرر.

تتعامل الخميرة بشكل جيد مع الإرهاق والإجهاد الذي تتعرض له البشرة بسبب التقدم في السن أو التعرض لضغوط كبيرة.

تقضي الخميرة على أي علامات شيخوخة في البشرة.