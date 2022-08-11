نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون ألم نهائيا.. بملعقة فازلين تخلصي من شعر الوجه والجسم كله من الجذور وتبيض فوري للمناطق الداكنة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إزالة الشعر الزائد نهائيا بالفازلين ، الشعر الذي أصبح الحديث حوله كبير للغاية وكل يوم نرى الكثير من الوصفات المختلفة والمتنوعة في كيفية إزالة الشعر بالإضافة إلى الطرق التقليدية التي نقوم باستخدامها من قديم الأزل، وعلى الرغم من أن الكثير من الوصفات إلا أنها لا تكون بنتيجة مرضية كما تريدها جميع النساء على الرغم من ظهور عمليات الليزر في إزالة الشعر إلا أنها غالية الثمن علاوة على ذلك أننا سمعنا بعض الشكاوي من حرق الليزر الجلد نتيجة عدم تحمل الجلد قوة الليزر، ولكن لا تقلقي نحن سوف نقدم لكم وصفة الفازلين في إزالة الشعر من الجذور، لمعرفة المكونات وطريقة التحضير يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات وصفة الفازلين في التخلص من إزالة الشعر

نحن نريد إزالة الشعر من الجذور حتى لا يظهر بسرعة كبيرة كما يحدث في الوصفات التي تستخدم من قبل الكثير من النساء ولكن الشكاوي التي كانت من معظم النساء هي أن كل الوصفات المعروفة مثل السويت والواكس والشمع أن الشعر يظهر بعد مرور يومين فقط من إزالة الشعر وهذا الأمر يزعج النساء كثيرًا وليس من الطبيعي أن تقوم ربة المنزل بإزالة الشعر كل يومين، ولكن لا تقلقي نحن سوف نقدم لكم مكونات وصفة الفازلين لأزالة الشعر من الجذور، وتتلخص المكونات في:

علبة من الفازلين.

ملعقة ونصف من الملح.

زيت زيتون أو زيت مرطب.

طريقة تحضير الوصفة وطريقة الاستخدام

جميع المكونات سهلة وبسيطة ويستطيع أي ربة منزل تحضيرها، مع العلم أن كل المكونات طبيعية لا تؤثر على البشرة بل بالعكس تعطي له ترطيب عالي جدا، وتتلخص الخطوات الأتية:

يجب وضع جميع المكونات مع بعضهما البعض.

يجب تنظيف الجسم قبل إزالة الشعر ويجب أن

يتم عمل صنفرة لكي يتم تفتيح المسام.

يجب وضع الخلطة في نفس اتجاه الشعر.

يتم تركها لمدة ساعة ويتم ازالة الخلطة في عكس اتجاه الشعر.

يتم تكرار الخطوة على كل الأماكن المراد إزالة الشعر فيها.

يجب وضع أي نوع مرطب على البشرة بعد استخدام الوصفة.

كما ذكرنا في المقال طريقة ازالة الشعر الزائد نهائيا من الجذور باستخدام بعض المكونات البسيطة التي تعمل على إزالة الشعر الزائد الموجود في الجسم فيمكنك التخلص من الشعر الموجود في الجسم باستخدام الفازلين حيث الفازلين يلعب دور في القضاء على الشعر الموجود في الجسم وايضا يعمل على إزالة البقع والحبوب الموجودة في الجسم بسهولة في خلال دقائق