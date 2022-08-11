نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكون واحد لتنظيف الكرشة تماماً من أي سواد في البيت مجرد ما تضعيه عليها ستجديها بيضاء ناصعة اللون في المقال التالي

عمر شويل - جدة كثيرا ما تعاني ربات البيوت في تنظيف الكرشة وتخليصها من السواد العالق بها كما أنهن يبحثن عن طرق مبتكرة توفر عليهن هذا العناء وتنظيفها في دقائق معدودة، وها هنا من خلال موقعنا نقدم لك طريقة سحرية في تنظيف الكرشة بمكون واحد فقط يوجد داخل خزانة مطبخك، حيث إنه مكون فعال يقضي تماما على الأوساخ والدهون التي تتواجد في الكرشة وسيخلصك تماما من مشكلة الروائح الغير مرغوب فيها. مكون واحد لتنظيف الكرشة (طريقة تنظيف الكرشة بالخميرة) تعد الخميرة من أفضل الطرق السريعة والفورية في تنظيف الكرشة ويمكن تنظيف الكرشة بالخميرة عن طريق اتباع الخطوات التالي: المكونات: مقدار من الماء الساخن.

كيس أو اثنين من خميرة البيكنج بودر حسب الكمية.

نصف كوب خل أو عصير ليمون. ثانيا طريقة الاستخدام: في إناء عميق قومي بوضع خميرة البيكنج بودر ثم أضيفي إليها مقدار الماء الساخن.

بعد ذلك قومي بوضع الكرشة في هذا المحلول واتركيها منقوعة في هذا المحلول لمدة خمس دقائق.

بعد ذلك اخرجي الكرشة من الماء الساخن ثم استخدمي السكين لكشط الطبقة السوداء العالقة بها.

ويمكن رجوعها إلى الماء الساخن مرة أخرى في إذا كان هناك جزء لم يزال بسهولة.

بعد انتهاء جميع الكمية قومي بنقع الكرشة في محلول الخل والليمون.

واتركيها لمدة نصف ساعة للتخلص من الروائح الكريهة العالقة بها وسوف تحصلين على كرشة ناصعة البياض. طريقة تنظيف الكرشة بالأسبرين المكونات: قرصين أسبرين.

مقدار من الماء الساخن. طريقة استخدام الأسبرين في تنظيف الكرشة: في إناء عميق قومي بسحق قرصين من الأسبرين ثم أضيفي إليهم مقدار من الماء الساخن.

قطعي الكرشة إلى قطع متوسطة حتى يمكنك التحكم في تنظيفها.

قومي بوضع قطع الكرشة في هذا الإناء المملوء بالماء ومسحوق الأسبرين.

اتركي الكرشة في هذا المحلول لمدة خمس دقائق.

بعد ذلك اخرجي الكرشة من هذا المحلول.

قومي باستخدام سكين لكشط الطبقة الخضراء أو السوداء العالقة بها.

سوف تجدين إزالتها معكي بكل سهولة.

بعد ذلك اغسلي الكرشة بالدقيق والملح جيدا.

ثم اشطفيه بالماء الفاتر مرتين أو ثلاثة.

وبعد ذلك جهزي محلول ملحي مع نصف كوب من الخل الأبيض ومقدار من عصير الليمون.

ثم انقعي الكرشة فيه لمدة لا تقل نصف ساعة للتخلص من أي روائح غير محببة عالقة بها.

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