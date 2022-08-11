نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “جربي بنفسك” .. إسبرينة واحدة في ماسك تفتيح البشرة هتحل كل مشاكل بشرتك وتخليها صافية جداً في المقال التالي

عمر شويل - جدة اشتهرت وصفة الأسبرين الفترة الأخيرة من أجل تفتيح البشرة وتقشيرها لإزالة التصبغات والبقع الداكنة حيث أكد خبراء التجميل أن الأسبرين له خصائص تجميلية وعلاجية فعالة على البشرة يمكن أن تخلص المرأة من لون البشرة الداكن الذي تعاني منه نتيجة للعديد من العوامل المختلفة أبرزها تأثير أشعة الشمس على البشرة لا سيما في فصل الصيف، حيث يحتوي الأسبرين على حمض قوي في تقشير البشرة طبيعيًا بدون آثار سلبية وهو حمض السلسليك والذي بدوره يحافظ على جمال البشرة ويمنع نمو حب الشباب أو تكون الرؤوس السوداء وفيما يلي إليكم طريقة استخدام وصفة الأسبرين للبشرة.

الأسبرين لتفتيح البشرة

الأسبرين من العلاجات الطبية البسيطة ذات التأثير الإيجابي القوي والفعال على البشرة إذ أن بفضل خصائصه العلاجية يتم علاج البشرة من أي مشكلة ويعيد للبشرة النضارة والحيوية ويزيل التصبغات التي قد تغطي على جمال البشرة ولن نحتاج في هذه الوصفة سوى إلى ملعقتان ماء دافئ مقابل ثلاث حبات من الأسبرين ونتبع التالي:

نبدأ في تفتيت حبات الأسبرين حتى تصبح مثل البودرة لكي يضاف لها الماء الدافئ بعد ذلك. يقلب الأسبرين في الماء حتى يذوب كليًا ويصبح القوام ناعم ومتجانس يسهل استخدامه. ليتم بعدها فرد ماسك الأسبرين على البشرة النظيفة وتغطى به كليًا ولا يُزال الماسك إلا عندما تمر ربع ساعة على الأقل ويجف الماسك على البشرة. بعدها يتم شطف الوجه برفق حتى نزيل عنه آثر الوصفة ويعود نظيفًا كما كان.

وصفة الأسبرين لتقشير وتفتيح البشرة

هناك وصفة أخرى من وصفات الأسبرين مفيدة للبشرة قبل العيد ليعود الوجه ناعمًا وجميلًا كما كان وفي تلك الوصفة نحتاج إلى:

ملعقة حجم كبير عصير ليمون.

ثلاث أقراص أسبرين.

كمية بسيطة ماء دافئ.

ملعقة بها صودا خبز.

الطريقة