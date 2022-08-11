نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر نجاح كيك قدرة قادر بكريم الكراميل والكيك بالشوكولاته طعمها لا يقاوم من أحلى الحلوى الباردة في المقال التالي
عمر شويل - جدة يعد كيك قدرة قادرة من أشهى أنواع وصفات الكيك التي يمكن إعدادها في مطبخك، والتي حظيت على انتشار واسع في جميع بلدان العالم وخاصة مصر وذلك بسبب طعمها المميز واللذيذ، وهناك الكثير من الأشخاص الذين يفضلونها يحصلون عليها بأسعار كبيرة من محلات الحلويات ولكن نحن حريصين على توفير أموالك ولذا أتينا لك بتكات وأسرار نحاج كيك قدرة قادر ويمكنك تنفيذها بكل سهولة في منزل.
سر نجاح كيك قدرة قادر
(طريقة عمل كيك قدرة قادر)
يمكنك صنع كيك قدرة قادر في المنزل عن طريق اتباع الخطوات الآتية والالتزام بالمقادير حتي تحصلين على كيك ناجحة بقوام مظبوط.
المكونات:
- بيضتان بدرجة حرارة الغرفة.
- نصف كوب لبن سائل.
- كوب دقيق أبيض.
- نصف كوب سكر ناعم.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- ثلاث ملاعق كبيرة كاكاو خام.
- نصف كوب زيت ذرة.
- ملعقتين كبيرتين من النشا.
- ملعقة كبيرة بيكنج بودر.
مقادير الكريمة:
- كوبان من اللبن السائل.
- أربع بيضات.
- ملعقة فانيليا.
- نصف كوب سكر.
مقادير الكريم كراميل:
- ثلاثة أرباع كوب سكر.
- خمس ملاعق كبيرة من الماء.
أسرار نجاح كيكة قدرة قادر:
- احرصي على أن تكون جميع المقادير المستخدمة بدرجة حرارة الغرفة.
- سخني الفرن مسبقا.
- استخدمي كوب واحد في المعيار.
- استخدمي قالب كيك لمنع التصاق الكيك.
طريقة تحضير كيك قدرة قادر
- حضري الكريم كراميل وضعيه في قاع القالب واتركيه حتى يبرد تماما.
- ثم بعد ذلك جهزي الكريمة عن طريق خفق جميع المكونات جيدا ثم ضعيها بعد طبقة الكريم كراميل.
- جهزي عجينة الكيك عن طريق خفق البيض مع الفانيليا والسكر والزيت جيدا إلى أن تحصلي على قوام كريمي هش.
- ثم بعد ذلك أضيفي اللبن ثم استمري في الخفق.
- أضيفي الدقيق والبيكنج بودر ثم قلبي بلطف حتى لا تخرج الهواء من داخلها.
- ثم بعد انتهاء العجن قومي بسكب العجينة على طبقة الكريمة ولكن بحرص حتى لا خلط الكريمة والكريم مع بعض.
- ثم بعد ذلك حضري صيني فارغة أكبر من قالب الكيك ثم أضيفي إليه مقدار من الماء الساخن.
- ثم قومي بتسوية الكيك على الرف الأوسط واتركيها في الفرن لمدة 45 دقيقة
- بعد أن تهدأ ادخليها الثلاجة لمدة أربع ساعات على الأقل.
- ثم اخرجيها من الثلاجة وقومي بتقطيعها وقدميها لضيوفك وبالهنا والشفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر نجاح كيك قدرة قادر بكريم الكراميل والكيك بالشوكولاته طعمها لا يقاوم من أحلى الحلوى الباردة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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