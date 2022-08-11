نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر نجاح كيك قدرة قادر بكريم الكراميل والكيك بالشوكولاته طعمها لا يقاوم من أحلى الحلوى الباردة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد كيك قدرة قادرة من أشهى أنواع وصفات الكيك التي يمكن إعدادها في مطبخك، والتي حظيت على انتشار واسع في جميع بلدان العالم وخاصة مصر وذلك بسبب طعمها المميز واللذيذ، وهناك الكثير من الأشخاص الذين يفضلونها يحصلون عليها بأسعار كبيرة من محلات الحلويات ولكن نحن حريصين على توفير أموالك ولذا أتينا لك بتكات وأسرار نحاج كيك قدرة قادر ويمكنك تنفيذها بكل سهولة في منزل.

سر نجاح كيك قدرة قادر

(طريقة عمل كيك قدرة قادر)

يمكنك صنع كيك قدرة قادر في المنزل عن طريق اتباع الخطوات الآتية والالتزام بالمقادير حتي تحصلين على كيك ناجحة بقوام مظبوط.

المكونات:

بيضتان بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب لبن سائل.

كوب دقيق أبيض.

نصف كوب سكر ناعم.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ثلاث ملاعق كبيرة كاكاو خام.

نصف كوب زيت ذرة.

ملعقتين كبيرتين من النشا.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

مقادير الكريمة:

كوبان من اللبن السائل.

أربع بيضات.

ملعقة فانيليا.

نصف كوب سكر.

مقادير الكريم كراميل:

ثلاثة أرباع كوب سكر.

خمس ملاعق كبيرة من الماء.

أسرار نجاح كيكة قدرة قادر:

احرصي على أن تكون جميع المقادير المستخدمة بدرجة حرارة الغرفة.

سخني الفرن مسبقا.

استخدمي كوب واحد في المعيار.

استخدمي قالب كيك لمنع التصاق الكيك.

طريقة تحضير كيك قدرة قادر