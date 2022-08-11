نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة سحرية لتطويل الأظافر في 3 أيام فقط وتلميعها وتقويتها سوف تستغني عن الأظافر الاصطناعية مضمونة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطويل الأظافر و تقويتها تلميعها من أكثر الأشياء التي تهتم بها مل فتاة وسيدة هو الإهتمام باجمالهن الشخصي من الشعر والوزن و الأظافر و الرمرش والبشرة، وهذا لأن الجمال هو عنوان كل سيدة وفتاة، ومن أكثر الأشياء التي قد يعاني منها عدد كبير جدًا من السيدات والفتيات هي الأظافر الضعيفة و القصيرة و لذلك يذهبون دائما إلى مراكز التجميل لعمل جلسات على الأظافر او يقومون باستخدام الأظافر الاصطناعية وهذه الطريقة قد تؤدي إلى تلف الأظافر أكثر و تضعيفها بسبب المواد اللاصقة التي يتم استخدامها ومن هنا حرصنا على تقديم أقوى وصفة طبيعية لتطويل الأظافر في 3 أيام فقط بمكونات طبيعية.

مكونات خلطة تطويل الأظافر

هذه الخلطة من أكثر الخلطات الفعالة المجربة والمضمونة لتطويل الأظافر، مكونات الخلطة هي:

نصف كوب من زيت الزيتون.

ربع كوب من عصير الليمون.

5 فصوص ثوم مفروم مهروس.

3 كبسوله من فيتامين A.

السكراب

2 ملعقة كبيرة من معجون الأسنان.

ملعقة صغيرة من الملح.

2 ملعقة من عصير الليمون.

خطوات تحضير خلطة تطويل الأظافر

الأظافر من أكثر الأشياء التي تتعرض كل يوم إلى الكثير من الأشياء التي تؤدي إلى تساعد على تقصفها و كسرها و ضعفها سواء بعوامل خارجية مثل غسيل الأطباق وغيرها من الأشياء أو بسبب نقص الفيتامينات في الجسم التي تؤدي إلي ضعفها، لذلك يلجئ بعض الفتيات والسيدات إلي تركييب الأظافر الاصطناعية، ولكننا سنقدم لكم خلطة جبارة لتطويل الأظافر في أيام، طريقة تحضيرها هي:

في وعاء نقوم بوضع زيت الزيتون و نضيف عليه الثوم المفروم ونقلبهم مع بعضهم جيدًا.

ثم نضيف عصير الليمون و كبسول فيتامين A.

نقلب هذه المكونات مع بعضهم جيدًا حتى يمتزجا و تحصلين مع بعضهم.

نضع الخليط في عبوة وتكون محكمة الغلق لحين الاستخدام.

السكراب

في البداية نقوم بوضع معجون الاسنان والملح وعصير الليمون.

ثم نقوم بضرب وخلط هذه المكونات جيدًا حتى يمتزجا.

طريقة استخدام خليط تطويل الأظافر