نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريحة وطعم ولا أروع.. طريقة عمل الحواوشي الاسكندراني زي المحلات والريحة تحفة وتحدي في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل الحواوشي الاسكندراني زي المحلات هو المطلب الأكثر تداولاً على الإطلاق، حيث أنه من الأكلات السريعة المحبوبة خاصة من قبل الصغار ،ونجد أنهم يقومون بشرائها من الباعة المتجولين، ونشعر بالأسى حيالهم لأننا لا نعرف مدى صلاحية مكوناته، ولكن معنا ستجعلين أبنائك مدمنين على الحواوشي الخاص بك لأننا جئنا إليكي عزيزتي بالطريقة الصحيحة له، والتي تجعل طعمه مشابهاً تماماً للذي يباع في المحلات.

طريقة عمل الحواوشي الاسكندراني زي المحلات

بالطبع المحلات لها أسرارها، والتي تجعلنا حائرين حول الطرق المستخدمة في وصفاتهم، ولكن معنا ليس هناك أي شيء صعب، فنحن نأتي لكي بالمجهول على الفور ليكون لكي السبق دائماً ،وتجعلين كافة الأشخاص يتهافتون ليعرفوا الطريقة التي تقومين بالطهو بها، فتعالوا بنا نبدأ.

المقادير

نصف كيلو من اللحم.

¾ كيلو من الدقيق الخاص بالمعجنات.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

4 حبات بصل كبيرة.

حبة من الفلفل الحار.

ملعقة من الملح.

ربع ملعقة من البابريكا المدخنة.

ملعقو كبيرة من السمن.

ملعقه من الزيت.

كوب من الزبادي.

كيس من الخميرة الفورية.

طريقة التحضير

يجب أن تعلمي عزيزتي أنه لكي تحصلي على نتيجة مشابهة للموجودة بالمحلات عليكي ألا تزيدي من البهارات، حتى تتمكني من التمتع بطعم اللحم في الحواوشي.

في البداية نقوم بتحضير اللحم نقوم بتقشير البصل، ومن ثم نغسله جيداً ،ونضعه في الكبة مع الفلفل الحار بعد غسله بشكل جيد، ونقوم بفرمهم بنسبة متوسطة.

بعد ذلك نقوم بالتخلص من أي مياه بهم حتى لا تجعل الحشو رطباً، وبالمناسبة يمكننا أن نضع الفلفل الحلو إن كنتم لا تفضلون الطعم الحار.

ومن ثم نقوم بإضافتهم للحم المفروم، ويجب أن يكون به نسبة كبيرة من الدهون، حيث أن هذا الذي يعطيه الرائحة، والطعم الذين نراهم بالمحلات، ونحن سنضيف كذلك بعض من السمن لإضفاء نكهة أعلى، ونضيف البهارات المذكورة، ونضعه في الثلاجة.

بعد ذلك نقوم بعد هذا بعجن العجين، فنضع الدقيق مع المكونات الجافة، ومع الزبادي، والمياه، والزيت، ونبدأ بالعجن.

كما يجب أن يستمر العجن لمدة كافية، ومن ثم نتركها حتى تتخمر، وبعدها نشكلها، ونضع بداخلها الحشو. وندخلهم بصينية بالفرن على درجة حرارة متوسطة.

ثم نخرجه، ونقوم بتقطيعه. وتقديمه، وسوف تجدون أن هذه أفضل طريقة لعمل الحواوشي.

وهذه هي طريقة عمل الحواوشي الاسكندراني زي المحلات. ويمكنكم أن تتناولوه بجانب بعض المخلل. والطحينة. واستمتعوا بأشهي حواوشي على الإطلاق.