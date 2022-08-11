نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واحدة بس مش كفاية.. بوبس كيك بالبسكويت والشيكولاتة أحلى حلا بارد وسريع لطعم ولا في الخيال في المقال التالي

عمر شويل - جدة بوبس كيك بالبسكويت، في هذه الوصفة سوف نقوم باستخدام البسكويت الأقرب لقلوب الجميع، وهو بسكويت الأوريو، حيث أنه يضفي للوصفة طعماً مميزاً عن غيره من الأنواع، حيث أننا في المناسبات نريد أن نتميز بوصفات جديدة ،ومتميزة وبأسكشكال ممتعة، وفي نفس الوقت تصلح للكبير، والصغير، وهذا ينطبق تماماً على وصفتنا لليوم، فتابعيها معنا، وسوف ترفعين رأسك أمام ضيوفك، فلا داعي لشراء الحلويات من الخارج، فأنتي اليوم الشيف المحترف في بيتك.

بوبس كيك بالبسكويت

نرغب دائمًا أن نجرب كل ما هو جديد، ونضع اللمسة الخاصة بنا كذلك، حيث أننا نشعر بالملل من الوصفات التقليدية التي أصيح أطفالك، كذلك يشعرون من الملل منها، حيث أنهم يريدون أن يتناولوا ما يشاهدونه على شاشات التلفاز، وكذلك بالمحلات الخارجية، وفي نفس الوقت أنت تريدين أن تصنعي لهم كل ما يجتمع به الفائدة بالإضافة إلى الطعم الشهي، فهيا معنا،ً نصنع ألذ بوبس كيك باستخدام بسكوبت الأوريو.

المكونات

15 قطعة من بسكويت الأوريو.

150 جرام من الجبن الكريمي.

120 جرام من الشيكولاته.

بعض من الأعواد الخشبية.

للتزيين يمكن أن نستخدم السبرنكلز الملونة أو شوكو بوبس المقرمشة أو أي شيء آخر

كيك بوبس

نقوم في البداية بوضع إناء على النار، وبه بعض من الماء، وفوقه مصفاه تسمح بنفاذ البخار، وسنضع

بهم طبق يحتوي علي الشوكولاته لنقوم بتذويبها جيداً، وهذا سيأخذ بعض الوقت، ولذلك بدأنا بها.

وبعد هذا نقوم بإحضار كيس من البلاستيك، ونضع به حبات بسكويت الأوريو، ومن ثم نقوم بتفتتيتهم إلى حبات صغيرة باستخدام أي شيء.

ومن ثم نقوم نقوم بإحضار محضر الطعام، ونقوم بوضع كلاً من البسكويت مع الجبن سوياً، ونقوم بخلطهم سوياً حتى نحصل على مزيج متجانس.

هنا علينا أن نقوم نقوم بإحضار صينية، ونقوم بفرشها باستخدام ورق الزبدة، ونقوم بتشكيل الكمية التي لدينا على هيئة كرات، ونضعها بالثلاجة، حتى نجد أنها في حالة تماسك.

نخرجها، ومن ثم نغرس بها الأعواد الخشبية ليسهل تناولها دون أن نجعله يلطخنا، ويمكننا استخدام أعواد الشيش طاووق.

وبعدها نغمسها في الشوكلاته. ومن ثم نقوم بتمريرها على أي نوع من الزينة التي تحبونها سواء تلك التي ذكرناها في المكونات. أو سكر البودرة، وتناولوها، واستمتعوا بالتجربة الرائعة.

يوجد طرق عديدة لعمل بوبس كيك بالبسكوست نحن ذكرنا لكم إحداها اكتبوا لنا بالأسفل عن الطرق الأخرى. لنوفرها لكم.