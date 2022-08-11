بسبوسة المحلات المكرملة الذهبية بسر الشيف الشامي لطعم خرافي يذوب في الفم لن تشتريها مرة أخرى

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عمر شويل - جدة بسبوسة المحلات المكرملة، حيث تعتبر البسبوسة من أكثر الحلويات الشرقية انتشاراً وشعبية بمختلف أنحاء العالم وخاصة بالوطن العربي، وتلجأ ربات المنازل إلى تحضيرها بالمنزل والحصول على نفس نتيجة المحلات، وعلى الرغم من أن البسبوسة من الحلويات البسيطة جداً في تحضيرها إلا أن هناك بعض الأسرار والتكتيكات من أجل تحضيرها بطريقة مثالية، وفيما يلي لعرض لكيفية تحضير بسبوسة المحلات المكرملة:

بسبوسة المحلات المكرملة

تتفنن المحلات في تحضير وإعداد البسبوسة بمختلف الطرق، تارة تصنعها بالقشدة وترى أخرى بالمكسرات، وتبحث العديد من سيدات المنازل عن كيفية إعداد بسبوسة المحلات المكرملة بالمنزل، وتتمثل الطريقة في:

المقادير

نصف كيلو دقيق البسبوسة “سميد”.

نصف كوب من السمن.

ربع كوب من جوز الهند.

كوب من السكر.

كوب من اللبن.

معلقتين من عسل الجلوكوز.

نصف كوب من الماء.

كوبان من الماء.

كوب ونصف من السكر.

فانيليا.

نقطتين من عصير الليمون.

طريقة تحضير البسبوسة

يجب تتبع بعض الخطوات بعناية وإحكام لتحضير بسبوسة المحلات بشكل مثالي، وتكمن هذه الخطوات في:

إحضار طبق من البلاستيك وإضافة دقيق السميد وجوز الهند فيه.

إحضار وعاء عميق وتفريغ السكر مع نصف كوب من الماء ووضع الوعاء على درجة حرارة متوسطة

مع التقليب حتى يتكرمل السكر بنسبة بسيطة، ثم إضافة السمن والاستمرار في عملية التقليب باستخدام المضرب اليدوي.

إضافة اللبن مع التقليب المستمر وتنزيل الخليط من على النار ثم تركه حتى يهدأ.

تفريغ الخليط على دقيق السميد مع مراعاة عدم التقليب كثيراً.

إحضار صينية مقاس 30 سم ودهنها بمادة دهنية وصب الخليط بداخلها ثم إدخاله الفرن ويشترط أن يكون الفرن ساخناً.

إحضار وعاء آخر وصب فيه السكر والماء ثم وضعه على درجة حرارة متوسطة.

ترك الخليط قليلاً ثم إضافة نقطتين من عصير الليمون وإضافة الفانيليا ومعلقة من السمن لتكوين سيرب، مع التقليب ثم رفع الخليط من على النار.

إخراج البسبوسة من الفرن بعد أن تكتسب اللون الذهبي وصب خليط السيرب على وجهها.

تقديمها بالهناء والشفاء.

ختاماً: توصلنا في نهاية مقالنا إلى معرفة كيفية عمل بسبوسة المحلات المكرملة، حيث تبحث الكثير من سيدات البيوت عن طريقة تحضيرها بنفس طريقة المحلات.