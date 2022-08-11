نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعشاق الرقي والتميز.. كرات الكيك بوبس الاقتصادية ألذ وأخف حلوى يمكنكِ تقديمها لضيوفك في المقال التالي

عمر شويل - جدة كرات الكيك بوبس من الاختراعات الكثيرة التي تظهر كل يوم، فكل ما هو جديد يثير الانتباه، حيث أن تلك الوجبة هي عبارة عن الكيك التقليدي الذي نعرفه جميعنا، ولكنه يأخد الشكل الخاص بالمصاصة، حيث أنه بهذا الشكل يجذب الصغار، والغريب أننا وجدنا إقبال كبير عليها من قبل الكبار، فهي سهلة، ويمكنكم القيام بها،بالمنزل، فهي لا تحتاج مكونات سوى مكونات الكيك المعروفة، ولكن هناك بعض الإضافات التي سنوضحها معاً من خلال هذا المقال.

كرات الكيك بوبس

انتشرت تلك الكرات ما بين عام ،2009 وعام 2011، حيث بعد النجاح الساحق لكتاب كيك بوب الذي تمكن من الدخول إلى القائمة الخاصة بنيويورك تايمز الخاصو بالكتب، ومن أشهر الأماكن المعروفة التي تقدمها ستاربكس، فمن منا لا يعشقه؟ ولكن نحن سنصنعها في المنزل، وستكون أشهى ما يكون، فهيا نقوم بهذا التحدي سوياً.

المكونات

لوح من الشوكولاته.

كوبين من الدقيق.

ملعقة من الزيت.

ملعقة من البكنج بودر.

بيضتان.

كوب كبير من السكر.

رشة من الملح.

رشة من الفانيلا.

قليل من السبرنكلز الملونة.

قطاعات على هيئة أشكال.

طريقة التحضير

دعونا نوضح شيء قبل أن نبدأ يمكنكم أن تتخطوا فكرة صنع قالب الكيك، واستخدام تلك القوالب الجاهزة، ويمكن للكيك أن يكون بأي نكهة.

فهيا نبدأ أولًا نحضر الخلاط الكهربائي، ونضع به البيض، والفانيليا، ونقوم بضربهم جيداً، ومن ثم نضيف الزيت، والسكر.

وبعدها نحضر وعاء من البلاستيك، ونضع به كمية الدقيق مع البيكنج بودر مع رشة الملح، ومن ثم ننزل بالخليط الذي ضربناه في الخلاط على الدقيق، ومحتوياته، ونقوم بخلطهم باستخدام المضرب الكهربائي.

وقبل هذا نكون قد أشعلنا الفرن على درجة حرارة عالية، وبعدها نضع الكيك في قالب مناسب، ونضعه بالفرن حنى ينضج.

نقوم في تلك الأحيان بإذابة الشوكولاته، ونضعها بطبق عميق.

نخرج الكيك بعد النضج، ونتركه حتى يبرد تمامًا، ونقوم بتفتيته، ويتم بعدها مزجه بالشوكولاته.

ونشكلها من خلال قطاعات الأشكال ،أو نجعلها على شكل دائرة، ونضعها في السبرنكلز الملونة،

ونضعها حتى تتماسك بالثلاجة، ونضع بها عصيان خشبية، ويمكننا تناولها بكل راحة، واستمتاع.

كانت هذه هي طريقة كرات الكيك بوبس أعزائي، ولكن كما قلنا لكم لا تتقيدوا بظعم الكيك التقليدي، اختاروا ما يعجبكم، وكذلك الدريسنج المفضل لكم، فهذه الطريقة فقط، وأنتم عليكم الاختيار.