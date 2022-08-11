نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة التفتيح.. طريقة عمل كريم النشا والليمون المبهر لبياض صاروخي لن تصدقي الفرق في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل كريم النشا والليمون، يعد من الامور الامة على كل فتاة هو القيام بالعناية ببشرتها بشكل مستمر، وذلك حتى تبدو بشرتها طوال الوقت نقية ونضرة بشكل كبير، حيث أن البشرة تتعرض للكثير من العوامل البيئية التي تستطيع أن تقضي بشكل كبير على حيوية البشرة، مما يجعلنا نبحث عن أفضل الحلول لهذه المشاكل، حيث أننا عندما نترك مشاكل البشرة كما هي دون أن نقدم أفضل الحلول لحلها، سوف يؤدي ذلك لتفاقم الأمر، ويؤثر بالسلب على بشرتنا.

طريقة عمل كريم النشا والليمون

من المشاكل التي قد تصيب البشرة، هي تحول البشرة للون الداكن، واسمرار البشرة، وذلك يكون نتيجة للتعرض لأشعة الشمس، والأشعة الفوق بنفسجية لوقت طويل، مما يجعل البشرة تتأثر خاصة في فصل الصيف، ويحدث ذلك أيضًا عندما لا نقوم بوضع واقي الشمس على بشرتنا، فتتأثر البشرة بشكل كبير، وهنا تكون الحاجة لوجود مكون طبيعي تستطيع البشرة من خلاله أن تعود لرونقها وطبيعتها.

من الأمور التي تجعلنا نتجه للخلطات الطبيعة ونترك المنتجات التي تباع بالأسواق، هو أن هذه المنتجات تتكون من منتجات كيميائية بشكل كبير، مما يؤثر بالسلب بشكل كبير على البشرة، هذا بعكس ما نقوم باستخدام الخلطات والوصفات التي نقوم بتحضيرها في المنزل، والتي تتكون بشكل كبير من مكونات طبيعية، تستطيع البشرة من خلالها أن تحصل على غذائها المناسب، ويعد النشا والليمون أحد الوصفات الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة بشكل كبير، حيث أنه ليس لهما أي تأثير جانبي ضار على البشرة، وهذا ما جعلنا نقدم لكم هذا المقال.

المكونات

ربع كوب من مسحوق النشا.

شرائح ليمونة واحدة.

كوب واحد من المياه.

طريقة التحضير والاستخدام

في البداية نقوم بتقطيع الليمونة التي لدينا إلى شرائح، ثم نضعها في إناء به ماء على النار ونتركها حتى يتم نضجها.

بعد أن يحصل الليمون على النضج المناسب، نقوم بوضعه في محضر الطعام، حتى يتم خلطة بشكل كبير.

في إناء آخر نفرغ الليمون به، ثم نضع كمية النشا عليه، ونضيف إليهم كوب الماء، ثم نضع الإناء على النار حتى نلاحظ أن الخليط قد تماسك فنقوم برفعه من على الناء.

نضع هذا الخليط في الثلاجة حتى يبرد، ونقوم باستخدامه على المنطقة التي نريد أن نجعلها تتفتح، ولكن

يجب أن نشطف البشر قبل تطبيقه عليها.

ندهن البشرة بهذا الكريم، ونتركه عليها لمدة لا تتعدى 20 دقيقة فقط، ثم نقوم بشطفها بواسطة الماء الفاتر.

في ختام هذا المقال نكون قد قدمنا لحضراتكم بفضل الله كافة المعلومات التي تدور حول فائدة النشا والليمون، كما أننا تمكنا من أن نقدم لكم أفضل طريقة عمل كريم النشا والليمون، من أجل جعل بشرتكم مثل الثلج.