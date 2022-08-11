نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر بياض بشرة الكوريات.. كريم الارز الكوري لتفتيح البشرة وشدها بأقوى كولاجين طبيعي لن تستغني عنه في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلطة كريم الارز الكوري واحدة من أهم الخلطات التي تساعد في الحصول على بشرة نقية خالية من التصبغات، فالكثير منا يحاول مرارًا في العمل على تفتيح بشرته ولكن يكون ذلك دون جدوى؛ إلا أن هذه الخلطة من أكثر الخلطات التي تمنحك بشرة صافية وفاتحة بأكثر من ثلاثة درجات، لذا نقدم لكم من خلال سطور المقال طريقة عمل هذا الكريم بمكونات متوفرة في منزلك.

كريم الارز الكوري

يعد الأرز من المواد الجافة التي تستخدم في التفتيح الجيد للبشرة وتستخدمه السيدات الكوريات باستمرار، وهو السبب في حصولهم على البشرة النقية دونًا عن سيدات باقي البلدان، وإليك طريقة تحضير الكريم فيما يلي:

المكونات

عدد 1 كوب من الأرز المصري.

عدد 2 كوب من الماء.

عدد 1 كوب من نشا الذرة.

ربع كوب من زيت اللوز الحلو.

ربع كوب من زيت جوز الهند.

علبة ذات غطاء محكم.

طريقة التحضير

في البداية قومي بغسل الأرز جيدًا.

ضعي الأرز في وعاء عميق وضعي عليه كوب من الماء النقي، واتركيهم على نار متوسطة حتى يغلي الخليط.

وبمجرد أن يكون الأرز قد تشرب الماء اسكبي الكوب الآخر عليه، واتركيه ليغلي ويتشرب باقي الماء.

احضري مصفاة وضعي بها الأرز وقومي بتصفيته جيدًا.

ضعي الأرز في العلبة البلاستيكية، وضعي عليه نشا الذرة وقلبي جيدًا.

أضيفي زيت اللوز الحلو عليه.

قلبي ثم ضعي زيت جوز الهند وقلبي حتى يتكون لديك أرز بملمس كريمي.

قلبي الخليط جيدًا قبل الاستخدام، ثم خذي القليل منه وافرديه جيدًا على وجهك وذلك بعد غسله جيدًا.

اجعلي وجهك يتشرب الكريم واتركيه لمدة ليلة كاملة.

في اليوم التالي قومي بغسل وجهك جيدًا بالغسول المخصص لبشرتك والماء.

يمكنك الاحتفاظ بكريم الأرز في الثلاجة لمدة أسبوع كامل ويترك حتى يبرد، ثم استخدميه.

في نهاية مقال كريم الارز الكوري فقد قدمنا لكم طريقة سهلة ومبسطة لعمل الكريم لتحصلي على بشرة نضرة خالية من الأوساخ، كما يمنحك الكريم نعومة قوية وترطيب عميق، ويساعد استخدام هذا الكريم على التفتيح المناسب الذي تتمناه كل فتاة لذا عليك المواظبة عليه.