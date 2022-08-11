نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فاونديشن بأعلى تغطية.. طريقة عمل كريم أساس طبيعي في المنزل يخفي ويعالج كل مشاكل البشرة بدون تكاليف في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظرًا لأن كريم الأساس من المكونات الأساسية التي لابد من تواجدها مع كل فتاة لاستخدامه في إخفاء عيوب البشرة مثل البقع الداكنة وآثار الحبوب فهو يعمل على توحيد لون البشرة، ونظرًا لأن استخدام كريم الأساس الصناعي الذي يحتوي على مواد كيميائية ضار جدًا للبشرة عند استخدامه باستمرار، لذلك يتم البحث عن طريقة عمل كريم أساس طبيعي.

طريقة عمل كريم أساس طبيعي

يوجد بعض الطرق التي يمكن اتباعها للحصول على كريم اساس طبيعي من خلال مكونات طبيعية وذلك يتم كالآتي:

المكونات

3 ملعقة صغيرة من مسحوق النشا.

2 ملعقة صغيرة من مسحوق الكاكاو، ويمكن استبدالها بمسحوق القرفة أو جوزة الطيب المطحونة.

ملعقة صغيرة واحدة من مسحوق الكركم.

5 قطرات من زيت الزيتون الطبيعي.

طريقة التطبيق

يتم وضع مسحوق النشا على مسحوق الكاكاو على مسحوق الكركم وذلك بالنسب التي تتناسب مع لون بشرتك.

إذا كانت البشرة فاتحة يتم تزويد وضع النشا، أما إذا كانت البشرة داكنة يتم تزويد الكاكاو.

إذا كانت البشرة لها لون وردي يتم تزويد الكركم، أما إذا كانت البشرة صفراء يتم تزويد بودرة الخدود الوردية.

يتم خلط جميع المكونات مع بعضها جيدًا حتى تتداخل جميع المكونات.

نحضر علبة زجاجية نظيفة وجافة ومعقمة، لكي يتم الاحتفاظ بالبودرة فيها، ويفضل الاحتفاظ بها في مكان رطب وبعيدًا عن ارتفاع درجة الحرارة.

عند استخدام الكريم يتم أخذ ملعقة صغيرة من البودرة في وعاء صغير وإضافة زيت الزيتون عليها لكي يتحول إلى القوام الكريمي.

يتم تقليب المكونات جيدًا مع بعضها حتى الوصول إلى الكريم المراد الوصول إليه.

يمكن الاحتفاظ بعلبة بودرة الأساس مرة أخرى في الثلاجة للحفاظ عليها أطول فترة ممكنة، وإخراج كمية بسيطة منها عند اللزوم لوضع زيت الزيتون عليها.

في الختام قد تحدثنا عن طريقة عمل كريم أساس طبيعي باستخدام خليط من مكونات طبيعية لها القدرة على القيام بنفس الدور الذي يقوم به كريم الاساس حيث يقوم باخفاء العيوب تمامًا مع مراعاة استخدامه بشكل آمن