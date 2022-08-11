نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاتو الحواجب بالحناء والصبغة في المنزل لمظهر طبيعي وثابت أحلى من المايكرو بلدينج في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعاني الكثير من الفتيات من مشكلة الحواجب الخفيفة لذلك يلجأون إلى تاتو الحواجب، ويوجد أكثر من طريقة يمكن من خلالها عمل تاتو حواجب في المنزل بكل سهولة، وتكون ثابتة وتستمر لفترات طويلة وذلك للتخلص من الطرق التقليدية في ضبط الحواجب مثل قلم الحواجب الذي يزول بمجرد غسل الوجه أو مسحه بمزيل المكياج.

تاتو الحواجب

يمكن للاختيار بين نوعين من التاتو الذي يتم تنفيذه في المنزل وهو تاتو الحنة، وتاتو الصبغة وكل منهم يمكن يمكن تنفيذه بكل سهولة وذلك كالآتي:

تاتو الحنة

يعتبر تاتو الحنة من أكثر الطرق انتشارًا لما له من نتيجة جيدة تستمر لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى شهر كامل ويتم تطبيقها كالآتي:

المكونات

كيس من الحنة باللون المفضل أو الذي يتناسب مع لون الشعر.

قطرات من زيت المحلبية.

نقاط من الماء الدافئ.

فرشاة رفيعة.

قلم حواجب.

قطعة من القطن.

طريقة التطبيق

في البداية يتم رسم الحاجب بالشكل المراد تحديده وباللون الذي يتناسب مع لون الشعر أيضًا سواء كان الأسود أو البني.

بعد ذلك يتم إحضار وعاء ونضع فيه الحنة والزيت ويتم عجنها بالماء جيدًا حتى يصبح القوام مناسب.

ثم يتم وضع الفرشاة في خليط الحناء ووضعه على الحاجب لملئ الفراغات بالكامل وتغطية الحاجب كله.

بعد ذلك يمكن الاستعانة بقطعة من القطن في تنظيف الحاجب من الحنة الزائدة من خلال وضعها في الماء الساخن ومسح الحاجب بها.

تاتو الصبغة

يمكن استخدام الصبغة الجاهزة أيضًا في عمل تاتو الحواجب وذلك يتم بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل وذلك كالآتي:

المكونات

علبة صبغة جاهزة بالنوع واللون المفضل والذي يتناسب معك.

فرشاة رفيعة.

قلم حواجب.

قطرات من الماء حسب الحاجة.

قطعة من القطن.

طريقة التطبيق

يتم إحضار بودرة التفتيح الموجودة داخل علبة الصبغة وتفريغها في وعاء صغير.

بعد ذلك توضع عليها قطرات من الماء حتى يتم الحصول على قوام كريمي.

ثم يتم رسم الحواجب بالقلم في البداية لتحديد الشكل المراد تطبيقه.

بعد ذلك يتم وضع الفرشاة في الخليط ووضعه على الحاجب بالكامل.

ثم يتم غمس قطعة القطن في الماء في حالة الرغبة في التخلص من الصبغة الزائدة في الحاجب.

في الختام ذكرنا جميع الطرق التي يتم من خلالها تطبيق تاتو الحواجب في المنزل، وذكرنا جميع الأدوات التي يتم الحاجة إليها في تنفيذه، والمكونات التي يتم تطبيق التاتو بها، وذكرنا الخطوات بالتفصيل التي يجب اتباعها للحصول على أفضل شكل للتاتو.