نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لن تحتاجي لفرد أو سيشوار.. تنعيم الشعر المجعد الخشن والهايش بوصفة بروتين طبيعي معالج للشعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كنت تمتلكين شعرًا مجعدًا تنزعجين من شكله بإمكانك التخلص من هذه المشكلة بكل بساطة، حيث نقدم لك خلطات طبيعية تساعدك في فرد الشعر بكل سهولة بدلًا من استخدام المواد الكيماوية مثل البروتين الغير طبيعي الذي يؤدي إلى تلف الشعر مع مرور الوقت، لذا عليك متابعة السطور القادمة من المقال حيث نقدم لك خلطات تنعيم الشعر المجعد بمواد بسيطة ومتواجدة في كل منزل.

تنعيم الشعر المجعد

تخلص من التجاعيد الموجودة في شعرك واحصلي على شعر انسيابي، وامنحيه الكثافة التي تريدينها بعد التعرف على الطريقة الطبيعية التي نعرضها عليكم.

الموز والعسل لفرد الشعر المجعد

يعد الموز من أكثر المواد الطبيعية التي تساعد في التخلص من التجاعيد لما به من فيتامينات كما يساعد في الترطيب الجيد للشعر، وإليك طريقة الاستخدام فيما يلي:

المكونات

حبة واحدة من الموز الناضج.

عسل نحل بمقدار ملعقة كبيرة.

زيت زيتون بمقدار ملعقة كبيرة.

طريقة التحضير

قومي بهرس حبة الموز جيدًا وضعي عليها عسل النحل وقلبي جيدًا.

أضيفي إليهم زيت الزيتون وقلبي جيدًا.

اغسلي شعرك جيدًا، ثم قومي بتطبيق الماسك على الشعر.

غطي الشعر جيدًا واتركيه لمدة ساعة ونصف.

اغسلي شعرك جيدًا بالماء والشامبو.

كرري استخدام الماسك مرتين كل أسبوع.

المايونيز وزيت الزيتون لفرد الشعر

استخدمي هذا الماسك بالطريقة التالية:

المكونات

خمسة ملاعق كبيرة من المايونيز.

حبة كبيرة من البيض.

خمسة ملاعق كبيرة من زيت اللوز.

طريقة التحضير

قومي بوضع البيض في طبق عميق واخفقيه جيدًا.

ضعي عليه المايونيز وقلبي ثم أضيفي إليه زيت اللوز وقلبي المكونات جيدًا.

افردي شعرك إلى نصفين بعد غسله جيدًا.

ضعي الخليط على كل جانب منهم واجعليه يتغلغل داخل شعرك، ويغلف كل شعرة.

يترك الشعر لمدة لا تقل عن الساعتين، ثم يغسل جيدًا بالماء والشامبو.

يكرر ذلك الماسك ثلاثة مرات كل أسبوع.

في نهاية المقال المتحدث عن تنعيم الشعر المجعد فقد عرضنا عليكم أهم الخلطات التي تساعد في ذلك وذلك باستخدام الموز والعسل، والطريقة الأخرى باستخدام المايونيز والبيض، فعليك استخدام الطريقة التي تناسبك والمتوفر مكوناتها في منزلك، ويمكنك أن تستخدم هذه الوصفات باستمرار.