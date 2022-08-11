نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ستندهشي من النتيجة.. ماسك المايونيز للشعر نتيجة رهيبة وودعي التساقط والتلف والهيشان والشعر المتطاير في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماسك المايونيز للشعر من أفضل الماسكات المغذية للشعر، والتي لها تأثير قوي على منح الشعر الطراوة، وكذلك يساعد على إزالة الكسر الموجودة في الشعر مع استمرارية الاستخدام، حيث أن الالتزام هو الطريق الأمثل للحصول على النتائج الغير متوقعة، وهذا الماسك على وجه الخصوص له تأثير السحر من حيث التنعيم، ولذلك تستخدمه الفتيات بشكل متكرر، ولمن لا تعرف الطريقة سنوضحها لكي من خلال هذا المقال.

ماسك المايونيز للشعر

وجدنا أن هناك الكثير من الدراسات التي أثبتت أن المايونيز له أضرار جثيمة على صحة الإنسان، حيث أنه يحتوي على كمية مهولة من الدهون التي قد تودي بحياة الإنسان للخطر، ولكن على النقيض نجد أنه يحمل فوائد لا حصر لها للشعر، وذلك لاحتوائه على مكونات تتمثل في البيض بالإضافة إلى الخل، وكذلك الثوم، وكلها مغذيات للشعر، فكيف يمكننا استخدامه للشعر؟

المكونات

3 بيضات.

4 ملاعق من المايونيز.

ملعقة من زيت جوز الهند.

طريقة الاستخدام

نقوم بخفق كلًا من المايونيز مع البيض بشكل سريع، وأثناء الخفق نقوم بوضع معلقة زيت جوز الهند، ونستمر في عملية الخفق حتى نحصل على خليط متناسق القوام.

يجب قبل استخدام الخليط على الشعر أن نتأكد من مدى خلو الشعر من أي أتربة، أو أوساخ أو حتى زيوت متراكمة حتى يستفيد الشعر، والفروة من مكونات الماسك.

نقوم بفرد الخليط على الشعر من الأطراف حتى مقدمة الرأس ونحاول تدليك الفروة بالماسك من خلال القيام بحركات دائرية، وذلك لتنشيط الدورة الدموية، واستقبال الماسك.

ومن ثم نتركه على الشعر لمدة ساعتين، ونقوم بشطف الشعر أولًا باستخدام الماء، وبعدها بالشامبو، ومن ثم نضع البلسم على الشعر لمدة 5 دقائق، ونشطف الشعر ونقوم بتجفيفه جيدًا.

ونترك الشعر بدون ربط حتى يجف تمامًا، ويفضل عدم استخدام مجففات الشعر، كذلك ينصح بوضع بعض من زيت جوز الهند على أطراف الشعر ليمنحها الطراوة اللازمة، حيث أنها المنطقة الأكثر تعرض للتقصف.

وختامًا نريد أن نوضح لكم أن ماسك المايونيز للشعر سيساعدكم بشكل كبير على تغيير شعركم، من شعر تالف، ومجهد إلى شعر صحي، ولامع.