نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات طبيعية لنمو الشعر وإعادة إنبات الفراغات والبيبي هير ونعومة فائقة لن يتوقف شعرك عن النمو في المقال التالي

عمر شويل - جدة دائمًا ما توجد أكثر من شكوى بخصوص الآثار الجانبية التي يتعرض لها الشعر عند استعمال المنتجات الكيميائية لنمو الشعر، فنسبة تعرض الشعر للأضرار تزداد عند استخدام المكونات الكيميائية أكثر من استخدام المكونات الطبيعية التي تقدم فوائد هائلة للشعر، ومن أهمها زيادة معدلات نموه وحمايته من التساقط، وبناء على ذلك سنقوم بعرض وصفات طبيعية لنمو الشعر قد أثبتت نجاحًا مع معظم الناس، وهذا ما سنقوم بإيضاحه.

وصفات طبيعية لنمو الشعر

كشفت لنا التجارب الطبية بأن هناك أكثر من مكون طبيعي سهل تواجده بأي منزل يساعد على نمو الشعر بصورة لافتة للنظر، وإليكم أبرز تلك الوصفات بالشكل الآتي:

وصفة زيت اللوز

يعمل زيت اللوز على تحسين صحة الشعر وتلميعه وتقوية بصيلاته، ولكي نستفيد من ذلك المكون السحري، فعلينا الالتزام بالآتي:

المكونات

كمية من زيت اللوز على حسب طول الشعر.

خطوات التحضير والاستخدام

تتمثل أولى الخطوات بوضع زيت الوز على النار، وذلك بهدف تدفئته بعض الشيء.

وقبل التوجه إلى النوم نقوم بتدليك الشعر بالكامل من الجذور حتى الأطراف بزيت اللوز الذي قمنا بتدفئته.

ويتم ترك زيت اللوز على الشعر طوال الليل.

وعند الاستيقاظ يتم شطف الشعر بالكامل بواسطة استعمال شامبو مخصص للشعر.

وبعد تكرار تلك الوصفة 3 مرات خلال الأسبوع، فسنلاحظ الفارق في معدلات نمو شعرنا.

وصفة الطماطم

إن الطماطم تعمل على توازن معدلات الأس الهيدروجيني لفروة الرأس، وذلك الأمر يساعد على نمو الشعر بشكل فعال، وإليكم أبرز التفاصيل التي تدور حول تلك الوصفة بالصورة الآتية:

المكونات

حبتان من الطماطم.

قبعة بلاستيكية.

2 ملعقة صغيرة من هلام الصبار.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

خطوات التحضير والاستخدام

نقوم في البداية بوضع كافة المكونات معًا داخل الخلاط، وذلك بهدف الحصول على معجون متماسك.

وبعد ذلك نقوم بتدليك الشعر بالكامل بهذا الخليط، ثم نقوم بارتداء القبعة البلاستيكية على الشعر.

ويترك الخليط على الشعر لفترة تقدر بحوالي نصف ساعة.

وبعد انتهاء الفترة المحددة، فهنا نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.

ويفضل تكرار تلك الوصفة مرة واحدة كل أسبوع، وسنتحصل على النتيجة المرادة.

وفي الختام نكون قد عرضنا لكم أبرز وصفات طبيعية لنمو الشعر، فالعامل الأساسي لنجاح تلك الوصفات، هو أنها تعطي الكثير من الفوائد الصحية للشعر، وذلك بالإضافة إلى زيادة نموه وحمايته من التساقط، وذلك بفضل الفيتامينات الصحية التي تتواجد بهذه المكونات.