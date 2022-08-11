نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى كيراتين منزلي طبيعي يرطب الشعر الخشن ويطيله سيجعل شعرك حرير وإنسيابي أحسن مليون مرة من السشوار في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن الكيراتين يعمل على تقوية الشعر وتغذيته بالصورة المطلوبة، وبناء على ذلك فهو يعد من العناصر التي يحتاجها الشعر كي يكون خالي من أي مشكلات، ودائمًا ما يتم الحصول على نسب من الكيراتين من خلال استعمال منتجات كيميائية تضر بالشعر بصورة سلبية، لكن الخبراء ينصحون باستخدام كيراتين منزلي طبيعي على الشعر، فنسبة ضمان الفوائد على الشعر أعلى من الكيراتين الكيميائي، وهذا ما سنقوم بالتطرق إليه. كيراتين منزلي طبيعي إليكم أبرز وصفات الكيراتين الطبيعي الفعالة في تنعيم وإطالة الشعر بالصورة الآتية: وصفة البيض والأفوكادو وحليب جوز الهند المكونات بيضة.

موزة.

5 ملاعق كبيرة من حليب جوز الهند.

حبة أفوكادو. خطوات التحضير والاستخدام نقوم بوضع كافة المكونات داخل وعاء بلاستيكي، ومن بعدها نقوم بهرسها جيدًا بواسطة استعمال شوكة، حتى نتحصل على قوام كريمي متجانس.

وبعد ذلك نقوم بغسل الشعر جيدًا، وذلك بهدف إزالة أي أتربة عالقة به، ومن ثم نقوم بتجفيفه.

ومن بعدها نقوم باستخدام المشط لفك أي تشابك متواجد به.

ويتم توزيع الخليط على الشعر عن طريق استخدام المشط.

ويترك الخليط على الشعر لفترة تقدر بحوالي ساعتين.

ومن بعد انتهاء الفترة المحددة، فنقوم بشطف الشعر جيدًا بواسط البلسم والماء الفاتر. وصفة البيض والموز والعسل المكونات بيضتان.

3 ملاعق كبيرة من العسل.

موزة. خطوات التحضير والاستخدام في بداية الأمر نقوم بإحضار خلاط كهربائي ونضع بداخله الموز والعسل والبيض، وذلك مع ضربهم جيدًا داخل الخلاط، حتى نتحصل على قوام متجانس وكريمي بعض الشيء.

وبعد ذلك نقوم بغسل شعرنا جيدًا بالماء الفاتر والصابون الطبي، ثم نقوم بتجفيفه جيدًا.

ومن بعدها نقوم باستعمال المشط، وذلك بهدف إزالة أي تشابك بالشعر.

وهنا تأتي خطوة توزيع الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف من خلال استخدام المشط.

ويتم ترك الخليط على الشعر لفترة تقدر بحوالي ساعتين.

ومن بعد انتهاء الفترة المحددة، فهنا نقوم بشطف الشعر جيدًا، وسنتحصل على النتيجة المرادة.

ويفضل المواظبة على إجراء تلك الوصفة مرة كل أسبوع. وفي الختام نكون قد عرضنا أكثر من طريقة بسيطة لعمل كيراتين منزلي طبيعي، فالوصات الطبيعية التي قمنا بعرضها تتميز بأن لديها كم هائل من العناصر المغذية للشعر والتي تعمل على تقوية بصيلات الشعر وزيادة نموها، كما تعمل أيضًا على تنعيم الشعر وإعطائه اللمعان والترطيب الذي يحتاجه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أقوى كيراتين منزلي طبيعي يرطب الشعر الخشن ويطيله سيجعل شعرك حرير وإنسيابي أحسن مليون مرة من السشوار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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