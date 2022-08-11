نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برغندي أو كرزي أو رماني.. صبغ الشعر أحمر بمكونات طبيعية مقوية للشعر واختاري الدرجة المناسبة لبشرتك في المقال التالي

عمر شويل - جدة أحيانًا تقوم بعض السيدات بتغيير لون شعرهم إلى الألوان الغريبة ويعد اللون الأحمر هو أحدث وأشهر إطلالة تظهر بها المرأة؛ لأن هذا اللون من الألوان الجذابة وذلك يكون رغبة في تغيير الألوان المعتادة، والبعض لا يستطيع المجازفة لعمل هذا اللون وذلك بسبب الاحتياج إلى استخدام الأكسجين لتشقير الشعر في البداية والذي يؤدي إلى تلف الشعر، لذا قررنا أن نمنحك بعض من الجرأة في صبغ الشعر أحمر، ولكن باستخدام مواد طبيعية تعطيك اللون المناسب لك.

صبغ الشعر أحمر

اظهري بإطلالة جذابة تجعل كل من يراك يحب أن يجرب هذا اللون الرائع، ولن تحتاج بعد ذلك إلى الذهاب للكوافير لتغيير اللون إلى الأحمر بل ستقومين بصبغه بيديك، وذلك بالطريقة التالية:

المكونات

نصف كوب من البنجر المعصور.

نصف كوب من الجزر المعصور.

ربع كوب من الشاي الأسود.

خمسة ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

خمسة ملاعق مملوءة بعصير الليمون.

طريقة التحضير

تحتاج هذه الوصفة في البداية إلى وعاء عميق لخلط المكونات، وقفازات طبية لليدين.

نقوم بوضع البنجر المعصور في الوعاء، ثم نضع عليه الجزر المعصور.

نضيف إليهم عصير الليمون ونقلب، ثم نضع عليهم زيت جوز الهند.

نكمل الخلطة بوضع الشاي الأسود عليهم ونقلب المكونات جيدًا.

الآن عليك بترك الخليط معًا في الوعاء لمدة لا تقل عن الساعتين.

ابدأي في غسل شعرك جيدًا واجعليه خاليًا من الدهون التي وضعتيها من قبل.

جففي شعرك، ثم ضعي الخليط عليه.

غطي شعرك جيدًا باستخدام كيس من البلاستيك واتركيه لمدة ليلة كاملة.

ارفعي الغطاء من على شعرك ودلكيه جيدًا بيديك.

قومي بغسل شعرك باستخدام الشامبو والماء.

بعد غسله رطبيه باستخدام زيت الزيتون.

يمكنك ترك الخليط على شعرك لفترة طويلة؛ فكلما زاد وقت تركه على شعرك كلما أخذ اللون الذي تفضلينه.

في نهاية المقال فقد قدمنا لكم طريقة طبيعية لصبغ الشعر أحمر دون أن تحتاجي إلى استخدام الصبغات التي تحتوي على مواد تؤدي إلى حرق الشعر وتدهور حالته؛ بل استخدمنا المواد الطبيعية التي تمنح شعرك تغذية جيدة وتمنحه اللون المفضل لك.