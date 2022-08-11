نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتعمليها وانتي مغمضة.. طريقة عمل الملوخية مثل المطاعم وسر الطشة هتجيب آخر الشارع ووريهم أشطر شيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتساءل ربات البيوت عن طريقة عمل الملوخية مثل المطاعم باعتبارها من الأكلات الشهيرة التي يسهل إعدادها بمكونات وخطوات بسيطة، يرغب الكثيرون في معرفة سر اللون والطعم والقوام المضبوط لهذا الطبق المميز الذي يقدم في المطاعم بأسعار خرافية، تعددت فوائد الملوخية نظرًا لاحتوائها على مجموعة من الفيتامينات والألياف الطبيعية والحديد والكالسيوم وغيرها.

طريقة عمل الملوخية مثل المطاعم

الملوخية هي إحدى الأكلات الصيفية الخفيفة المميزة التي يعشقها الجميع خاصة الأطفال، هناك العديد من الأسرار التي تضمن الحصول على طبق ملوخية مميز يشبه المطاعم، لضمان تحقيق ذلك ينبغي إتباع التالي:

المكونات

½ كيلو ملوخية خضراء.

2 كوب من الشوربة.

ملعقة ونصف ثوم مفروم.

مقدار 2 ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

مادة دهنية سواء سمن أو الزيت أو زبدة.

ملح حسب الرغبة.

رشة من بيكربونات الصوديوم.

طريقة عمل الملوخية المضبوطة

تقطف الملوخية وتغسل جيدًا وتترك في الشمس حتى تجف تمامًا ثم تخرط باستخدام المخرطة حتى تتحول إلى قوام ناعم، تجنب استخدام الكبة الكهربائية في هذه المرحلة لضمان الحصول على القوام المضبوط الملوخية.

للحصول على لون مميز وقوام مضبوط يشبه المطاعم يفضل إضافة رشة من بيكربونات الصوديوم إلى الملوخية قبل وضعها في الشوربة.

تتبل الشوربة جيدًا للحصول على طعم غني ومميز للملوخية لذا يفضل إضافة حبهان وورق لورا وبصل وطماطم وفص من المستكة أثناء سلق الدجاج وإعداد الشوربة.

نضع الشوربة على النار ثم نضيف الملوخية وتقلب جيدًا للحصول على قوام مثالي مع ملاحظة عدم ترك الملوخية على النار حتى الغليان.

لتحضير الطشة الرائعة يتم وضع مقدار السمن أو الزيت في مقلاة على النار ثم نضيف الثوم المفروم.

نشوح الثوم مع السمن جيدًا ثم نضيف مقدار الكزبرة الجافة والملح حتى يتغير لون الخليط إلى اللون الذهبي الجميل.

نصب الخليط على الملوخية وتقلب جيدًا مع تجنب تغطية الملوخية حتى لا تسقط في القاع.

تقدم ساخنة في أطباق التقديم مع الخبز أو الأرز بالشعرية.

وبهذا يكون قد تم التعرف على طريقة عمل الملوخية مثل المطاعم مع عرض كل التكات والإضافات المميزة التي تضمن الحصول على طبق ملوخية مميز بمكونات وخطوات سهلة وبسيطة بدلًا من شرائها جاهزة من المحلات.