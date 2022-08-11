نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة تبييض صاروخية.. تفتيح البشرة بسرعة وإزالة البقع والحبوب هدية لكل العرايس في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك مؤثرات كثيرة نتعرض لها تجعلنا نلجأ للبحث عن أشياء لتفتيح البشرة بسرعة، ونجد أن الحل الأول الذي يتبادر للذهن هو استخدام الكريمات، ولكن للأسف هذا الملجأ خاطيء للغاية، ويضر أكثر مما ينفع، فما رأيكم أيها الفتيات أن أخبركم بوصفة سريعة من خير الطبيعة لا يدخل فيها مكون واحد كيميائي يضر ببشرتكم؟ ونتيجتها مثل البرق بل إن استخدمتموها بشكل متلاحق، ومستمر ستحصلون على أكثر من ذلك بكثير فإن كنتم تتوقون للحصول عليها قوموا بإكمال النقال حتى نهايته.

تفتيح البشرة بسرعة

إن النتائج السريعة بالشكل الذي تطمحن إليه أيتها الفتيات لن تحلصن عليها حتى من أغلى الكريمات ،فكل شيء يأخد وقته حيث أن نسيج الجسم يأحذ وقته حتى يمتص المواد، والأشياء التي توضع عليه، ولكن يمكننا القول أن وصفة اليوم نتيجتها تظهر من الاستخدام الثاني لها، وهذا على حسب استجابة البشرة للمنتجات، فإذا كانت مهلكة، فستأخد وقت أطول بقليل، ولكن إن كان بها مشاكل قليلة سوف تكون الاستجابة سريعة، والطريقة تتمثل فيما يلي.

المكونات

بعض من قشور البرتقال المجففة.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

حبة من البنجر.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز المر.

ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون.

ملعقة من عسل النحل.

منقوع الكركديه.

ملعقة من الدقيق.

طريقة التحضير

نقوم بتحضير المكونات حتى نبدأ في تحضير الماسك على الفور نقوم بطحن قشور البرتقال جيداً، ونحرص على أن تكون نقية، وناعمة حتى لا تخدش البشرة بأي شكل.

نقوم بغسل البنجر بالإضافة إلى تقشيره، وفرمه من خلال، وضعه في الكبة الكهربائية، وهنا نستطيع أن نقول أننا جاهزين للقيام بالماسك الساحر الذي لن تستطيعين الاستغناء عنه أبداً.

نقوم بوضع كافة المكونات على بعضها البعض، ولكن البنجر نقوم بوضعه في مصفاه، واستخدام المياه الخاصة به فقط.

أما عن منقوع الكركدية للتوضيح علينا أن نخبركم أننا نأخد المياه فقط.

وبعدها نضع الخليط على الوجه، ونتركه حتى نشعر بأن البشرة متصلبة، ولا نقدر على إبداء أي شعور من خلالها، ونقوم بفركه وغسله جيداً.

ووصلنا إلى النهاية، ولكن كما ذكرنا لكم طريقة لتفتيح البشرة بسرعة دعونا نخبركم باستخدام لورق الكركديه مع البنجر، فيمكن عمل مساج للبشرة من خلالهما، فهم سيخلصوننا من الجلد الميت، ويعطون للوجه لون وردي جميل.