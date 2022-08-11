نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افضل طريقه لازالة شعر الوجه والنتيجة روعة بدون ألم أو التهابات أو حبوب لبشرة صافية وموردة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر مشكلة الشعر الزائد في الوجه من أكثر المشكلات التي تعاني منها جميع السيدات لذلك فهم يبحثون عن افضل طريقه لازالة شعر الوجه للتخلص منه بكل سهولة وبطرق طبيعية، لأن استخدام الطرق الكيميائية تؤثر على البشرة بشكل سلبي ومن خلال هذا المقال سوف نعرض بعض الطرق التي يمكن استخدامها والحصول منها على أفضل النتائج.

افضل طريقه لازالة شعر الوجه

تعتبر الطرق الطبيعية هي أفضل طريقة للتخلص من الشعر الزائد، حيث يوجد الكثير من الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها وهي كالآتي:

وصفة العسل الأبيض وعصير الليمون

تعتبر هذه الوصفة من أكثر الوصفات انتشارًا في الاستخدام وذلك لأنها لها نتائج فعالة بالإضافة إلى أنها لها الكثير من الفوائد للبشرة ويتم استخدامها كالآتي:

المكونات

ملعقة كبيرة واحدة من العسل الطبيعي.

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

كمية مناسبة من مسحوق النشا.

طريقة التطبيق

يتم إحضار وعاء ويتم وضع العسل والسكر والليمون فيه وتقليبهم جيدًا.

يتم وضع الوعاء على النار مع التقليب المستمر مدة لا تقل عن ثلاثة دقائق.

يتم رفع الوعاء من على النار ويتم إخراج الخليط منه ويترك حتى يبرد.

يتم وضع النشا على المكان المراد إزالة الشعر منه، ويتم فرد الخليط فوقه.

نحضر منشفة جافة لكي يتم فرك الخليط بها من على الوجه للتخلص من الشعر الزائد وسوف يتم الحصول على نتيجة جيدة.

وصفة بياض البيض والذرة

يمكن استخدام هذه الوصفة للتخلص من الشعر الزائد من الوجه بكل سهولة مع عدم التعرض لأي أضرار ويتم استخدامها كالآتي:

المكونات

ملعقة كبيرة واحدة من مسحوق النشا.

وملعقة كبيرة واحدة من بياض البيض.

ملعقة كبيرة واحدة من السكر.

طريقة التطبيق

يتم إضافة جميع المكونات إلى بعضها وتقليبهم جيدًا حتى الحصول على خليط متجانس.

يتم وضع الخليط على الوجه مدة لا تقل عن ربع ساعة، وبعدها يتم فرك الخليط من على الوجه باستخدام

منشفة وذلك بعكس اتجاه نمو الشعر حتى يتم التخلص منه.

يغسل الشعر بالماء البارد ويفضل استخدام مرطب.

في نهاية مقال عن افضل طريقه لازالة شعر الوجه ذكرنا الكثير من الوصفات الطبيعية التي تظل الأفضل دائمًا من التعرض للآثار السلبية للبشرة نتيجة استخدام الطرق التقليدية الضارة أو المواد الكيميائية، لكن لابد من استخدامها بطريقة صحيحة.