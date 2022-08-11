نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً للوزن الزائد.. رجيم سحري لإنقاص 10 كيلو في الشهر بدون حرمان أو جوع في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن مشكلة الوزن الزائد من أكثر المشاكل الكبرى حيث أن زيادة الوزن والدهون تؤدي إلى الكثير من الأمراض مثل مرض سكر الدم المزمن وأمراض القلب وغيرها من الأمراض، لذا فإن العديد من الأشخاص يحاولون التوصل إلى رجيم سحري يفقد أجسامهم الكثير من الوزن الزائد في وقت قياسي، لذلك عليك متابعة المقال للتعرف على هذا الرجيم.

رجيم سحري

تخلص من الوزن الزائد والدهون الضارة الموجودة في جسمك بعد التعرف على النظام السحري الذي يجعلك تخسرين هذه الدهون، ويمنحك جسم ممشوق في خلال ثلاثة أيام، لذا نقدم لك وجبات يوم كامل من هذا الرجيم فيما يلي:

قبل وجبة الإفطار: في الصباح وعلى معدة فارغة يمكنك تدفئة كوب من الماء وعصر نصف ليمونة عليه، ثم ضعي عليه ملعقة من عسل النحل وقلبيه؛ وتناولي هذا المشروب ليقوم بمساعدة الجسم على زيادة الحرق.

وجبة الإفطار: تعد هذه الوجبة هي أساس حرق الجسم للسعرات الحرارية الزائدة عن حاجة الجسم؛ فبعد تناول المشروب الذي سبق وذكرناه عليك بتناول وجبة الإفطار وذلك بتناول كوب من مشروب ساخن تفضليه مثل القهوة والشاي، ثم تناولي مع المشروب عدد 2 خيارة وعدد 2 بيض مسلوق ونصف قطعة من الجبن القريش.

وجبة الغداء: ضعي علبة متوسطة من التونة خالية من الزيوت، وضعي عليها ثمرة خس وكمية مناسبة من الجرجير وثمرة من الفجل والخيار أيضًا وتناوليها دون تناول أي نشويات.

بعد وجبة الغداء: عليك تناول المشروب الساخن المفضل لك، وإن كان هذا المشروب هو القهوة أضيفي إليه اللبن ليمنحك طاقة، ويمكنك إضافة سكر الفواكه على المشروب.

وجبة العشاء: تناولي وجبة عشاء مكونة من علبة كبيرة من الزبادي وضعي عليها عصير نصف ليمونة، أما في حالة عدم القدرة على تناول الليمون يمكنك وضع بعض النقاط من فيتامين سي.

في نهاية مقال رجيم سحري فقد قدمنا لكم الوجبات التي يمكنك تناولها خلال استخدام هذا الرجيم حتى يساعدك في إنقاص وزنك خلال ثلاثة أيام، وكل ماعليك عند شعورك بالجوع تناول كميات كبيرة من الماء، وتناول الخضروات الورقية مثل الخس والجرجير.