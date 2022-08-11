نتيجة صادمة.. مقشر القهوة الرهيب لبشرة بيضاء كالحليب صافية كالزجاج ستندمي أنكِ كنتِ ترميه

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عمر شويل - جدة من منا لا يمتلك وجهًا متصبغًا ومن منا لا يمتلك وجهًا به الكثير من الجلد الميت الذي يعطي لونًا غير مناسب للبشرة، إذا كنت ممن يمتلكون أي من المشكلات التي عرضناها عليك استخدام مقشر طبيعي لوجهك لتساعديه في التخلص منها، لذا إليك الحل الأمثل والمقشر المثالي الذي يمنحك رطوبة وبريقًا لوجهك وهو مقشر القهوة الطبيعي؛ فتابعينا لتتعرفي على مكوناته.

مقشر القهوة

القهوة من المواد التي لها العديد من الاستخدامات وتستخدم كمقشر طبيعي للبشرة، وإليك طريقة تحضير المقشر فيما يلي:

المكونات

ملعقتين كبيرتين من القهوة المطحونة الداكنة، ويمكنكِ استخدام تفل القهوة.

ملعقتين صغيرتين من زيت جوز الهند.

ثلاث ملاعق مملوءة عسل نحل.

طريقة التحضير

ضعي القهوة المطحونة في طبق صغير عميق، وضعي عليه زيت جوز الهند.

أضيفي إليه عسل النحل وقلبي المكونات جيدًا.

الآن أصبح لديك مقشر طبيعي بالقهوة، فقومي بترطيب وجهك بالقليل من الماء الدافئ.

امسحي وجهك بالمنشفة القطنية.

ضعي المقشر على وجهك وافرديه جيدًا.

اتركي المقشر المصنوع من القهوة على بشرتك حتى يصبح جافًا.

قومي بفرك وجهك جيدًا بيديك بحركات دائرية حتى تتخلصي من المقشر الموجود على بشرتك ومن الجلد الميت أيضًا.

كرري استخدام المقشر مرة واحدة كل ثلاثة أيام.

فوائد استخدام القهوة للوجه

تستخدم القهوة كمقشر طبيعي للوجه لعدة أسباب منها ما يلي:

في حالة إن كنت تعانين من بشرة جافة.

إن كان وجهك به الكثير من التصبغات؛ وذلك بعد تعرضك لأشعة الشمس.

إن كنت تمتلكين بشرة بها الكثير من الجلد الميت.

في حالة وجود تجاعيد في بشرتك أو خطوط بيضاء.

إن كان وجهك مليء بالبثور وحب الشباب.

استخدميه في حالة حاجتك إلى تفتيح سريع لبشرتك.

استخدميه لتتخلصي من الأوساخ والشوائب الموجودة في بشرتك؛ فهو عبارة عن غسول رائع للبشرة.

في نهاية مقال مقشر القهوة فقد قدمنا لكم طريقة استخدام القهوة مع زيت جوز الهند كما عرضنا عليكم أهم فوائد القهوة للبشرة؛ حيث تحتوي القهوة على مضادات أكسدة تساعد في إفادة البشرة بكل ما ينقصها وتحارب مشاكلها المتعددة، يمكنك استخدام هذا المقشر ليديك ورقبتك.