نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة التبييض الصاروخية لتفتيح وتبييض الوجه والرقبة واليدين وإزالة أي أسمرار مهما كان درجته في المقال التالي

عمر شويل - جدة من الآن وبعد إستخدام الوصفة السحرية التي سوف نقدمها إليكي عليكي بتوديع المشكلات المتعلقة بالبشرة والرقبة حيث يمكننا إستخدام وصفة سحرية تعمل على تبييض الرقبة والوجه واليدين معا، حيث تعتبر تلك المشكلة من المشكلات التي تواجه العديد من الفتيات والسيدات وتسبب لهم الكثير من المواقف المحرجة لذلك علينا بإستخدام الوصفات الطبيعية التي تعمل على تبييض البشرة والرقبة معا واليدين حيث تعتبر وصفة النشا والزبادي من اقوى الوصفات التي تعمل على تبييض الوجه والرقبة بشكل جيد وسريع لذلك علينا بإستخدام هذه الوصفة الجبارة، حيث يمكننا تجنب إستخدام الاجهزة التي يتم عملها في المراكز التجميلية وكذلك يمكننا تجنب شراء المستحضرات التجميلية التي يتم شرائها باسعار غالية بالإضافة إلى ان تلك الوصفات الطبيعية افضل من اي إستخدامات اخرى لان تلك الإستخدامات الاخرى تحتوي على مواد فعالة تسبب تآكل للبشرة وتسبب إلتهاب للجلد الرقبة واليدين حيث يدخل مع وصفة الزبادي والنشا وبعض المكونات الاخرى التي تعمل على ترطيب الجلد وتعمل على تفتيح الرقبة. مكونات عمل وصفة لتبييض الوجه والرقبة واليدين خمسة ملاعق كبيرة من الزبادي.

ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.

ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند. طريقة عمل وصفة لتبييض الوجه والرقبة واليدين احضري طبق وضعي به خمسة ملاعق كبيرة من الزبادي وضيفي ثلاث ملاعق كبيرة من النشا وعليكي بتقليب النشا والزبادي ببعضهما جيدا.

بعد تقليب هذه المكونات قومي بإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد وضيفي ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون وملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند وقومي بتقليب تلك المكونات جيدا حتى تتجانس تماما وتصبح ذات قوام كريمي جيد.

بعد ذلك عليكي بوضع تلك الوصفة السحرية على الوجه والرقبة واليدين بشكل يومي لمدة خمسة عشر دقيقة وبعد مرور ذلك الوقت قومي بغسل الوجه والرقبة واليدين بالماء البارد وخلال إسبوع واحد سوف تحصلين على النتيجة التي ترغبين بها بدون تكلفة وبدون مجهود لذلك ننصح الفتيات بإستخدام تلك الوصفة السحرية التي قومنا بتقديمها إليكي.

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