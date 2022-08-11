نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعملي طاجن الفراخ بالبصل غرقان بالصوص البني بخلطة لذيذة وبطعم ومذاق رهيب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر الطواجن من الأكلات الشهية والمشهورة في الدول العربية وبالأخص في مصر ومن أحلى وأجمل هذه الطواجن هو طاجن الفراخ بالبصل ويوجد غيره الكثير ومنها هو طاجن الكوارع وطاجن اللحمة بالخضار وغيرهم، ولكن طاجن الفراخ بالبصل يعد من أكثر الطواجن تناولا ويكون عليه إقبال كبير من قبل كل الأشخاص سواء الكبار أو الصغار فهو يتميز بمذاقه اللذيذ وأنه يتسم بنكهته الجذابة والرائعة فقد نجد عدد من الناس يرغبون في تناول هذا الطاجن في المطاعم ففي هذه الأماكن يقدمونه بشكل جذاب وطعم جميل ولكنه يقدم بأعلى الأسعار. مكونات طاجن الفراخ بالبصل دجاجة واحدة.

ثلاث حبات متوسطة الحجم من البصل.

ثمرة واحدة من الجزر المبشور.

ثلاث فصوص من الثوم المهروس.

أربع ملاعق كبيرة الحجم من السمنة.

ثمرة واحدة من الطماطم المبشور.

ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر.

ثلاث ورقات من ورق اللورا.

ثلاث فصوص من الحبهان.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح والفلفل الأسود.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من بهارات الفراخ.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من جوزة الطيب والزنجبيل.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من البابريكا والكاري.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.

كمية مناسبة من الماء المغلي. طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل نقوم أولا بتقطيع الفراخ إلى ثماني قطع ويتم غسلها بطريقة جيدة وقومي بتصفيتها من الماء جيدا ونحضر وعاء كبير ونضعه على النار.

ونضع في هذا الوعاء أربع ملاعق كبيرة الحجم من السمنة وعند تسخينها نضع قطع الفراخ ونضيف رشة من الملح والفلفل الأسود وبهارات الفراخ.

ونترك الفراخ على النار ليكون لونه ذهبي غامق من الوجهين وبعد ذلك يتم وضعه في طبق ثم نضيف في هذا الوعاء نفسه البصل والثوم.

ويتم تقليبهم ليتغير لونهم ثم نضع الجزر والطماطم والفلفل الأخضر ونستمر في التقليب وفي النهاية نضع قطع الفراخ.

وقومي بإضافة الملح والفلفل الأسود وبهارات الفراخ وجوزة الطيب والزنجبيل والبابريكا والكاري والثوم البودر والبصل البودر.

ويتم تقليب كل المكونات مع بعض ونضيف كمية مناسبة من الماء المغلي ونضع غطاء على الوعاء ونتركه بهذه الطريقة لتسوية الفراخ ثم نحضر طاجن ونضع به الفراخ وكل الخضراوات ونضعه في الفرن ليكون لونه ذهبي.

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