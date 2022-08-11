نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة العرايس الصاورخية لتبييض وتقشير الجسم كله وإزالة الجلد الميت والبقع الداكنة من أول دقيقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بكمية من القهوة وكمية من الليمون نصنع أفضل وصفة لتقشير وتبييض الجسم بالرغم من أن الأسواق ومحلات لوازم مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة مليئة بالمنتجات مثل الكريمات والماسكات التى تعمل على تقشير وتبييض الجسم، ويوجد منها منتجات مستوردة ليست طبيعية وتباع محليا بتكلفة عالية جدا، ويوجد الكثير من هذه المنتجات فى الأسواق التى يتم الإقتصاد من مكوناتها حتى يتم التوفير وتقليل السعر، ولكن تأثيرها على الجسم غير مؤثر لأن هذه المنتجات تحتوى على مواد كيميائية وضارة والتى تسبب فى تآكل الطبقة السطحية من الجلد مما يؤدي إلى ظهور البقع الحمراء والحبوب والحساسية المفرطة، ويمكن أن تسبب فى بعض الأمراض الجلدية مثل الإكزيما وبعض الأمراض التى يصعب علاجها، ولكن خلطة القهوة والليمون تساعد على التخلص من الجلد الميت وتجدد خلايا الجلد التى تظهر الجسم أبيض وبملمس ناعم، وصافى بدون أى بقع أو نمش أو حتى كلف فالقهوة تدخل فى عمل الكثير من الخلطات التى تعمل كمقشر طبيعي وآمن على الجلد. مكونات القهوة والليمون لتقشير وتبييض الجسم خمسة ملاعق كبيرة الحجم من القهوة

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من عصير الخيار

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الزبادي

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الحليب السائل

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من النشا

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من دقيق الأرز

خمسة ملاعق كبيرة الحجم من مطحون الترمس طريقة عمل خلطة القهوة والليمون لتقشير وتبييض الجسم بداية نقوم بتحضير وعاء ثم نضع به القهوة والنشا ودقيق الأرز ومطحون الترمس ويتم الخلط جيدا.

وبعد ذلك نضيف كل من عصير الليمون وعصير الخيار والزبادي والحليب السائل ثم نمزج جميع العناصر مع بعضها حتى نحصل على خلطة متجانسة ومتداخلة.

ثم يتم بعد ذلك وضع خلطة القهوة والليمون على الجسم كله ثم نتركها حتى تجف تماما لمدة لا تقل عن خمسة وعشرون دقيقة.

وبعد مرور الوقت نقوم بالتخلص من هذه الخلطة عن طريق غسل الجسم بالماء الفاتر، ويكرر إستخدامها مرتان فى الأسبوع، وبعد شهر سوف نلاحظ ظهور الجسم ناعم وأبيض مثل الحليب بإستخدام وصفة القهوة والليمون.

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