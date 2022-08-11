أصنعي الشوكولاتة في البيت بمقادير مظبوطة وقوام تقيل وبنفس طعم المعلبة وتحدي

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عمر شويل - جدة يفضل جميع الأطفال والكبار تناول الشيكولاتة، وهى تعتبر من الحلوى المفضلة لدى الكثير من الناس فى العالم، والشيكولاتة من أكثر الحلويات إستهلاكا لأنها تتميز بطعم حلو ولذيذ وبمذاق ونكهة رائعة، وعند تناولها يشعر الأطفال بالسعادة، وتعمل على تحسين المزاج، ويوجد أنواع من الشيكولاتة منها الشيكولاتة السوداء والشيكولاتة البيضاء، وسوف تتعرفى فى هذا المقال على مكونات وطريقة عمل الشيكولاتة فى المنزل بمكونات متوفرة فى كل مطبخ وبأسعار بسيطة جدا، والتى تتكون من السكر والماء والحليب البودرة والكاكاو الخام والزيت فهذه الوصفة تصنعى منها أحلى شيكولاتة بنفس الطعم الذي يباع، ويمكن أن تستخدم الشيكولاتة فى أى مشروب مثل النسكافية أو القهوة أو الكابتشينو، ويمكن أيضا إضافته إلى بسكويت سادة مطحون ونوزع عليه الشيكولاتة الدافئة جيدا، ويمكن توزيع الشيكولاتة بعد عمل الكيك السادة، وسوف تعطى مذاق جميل. إليكى مكونات عمل الشيكولاتة فى المنزل خمسة ملاعق كبيرة الحجم من السكر

كوب واحد كبير الحجم من الماء

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الحليب البودرة

كوب واحد كبير الحجم من الكاكاو الخام

نصف كوب كبير الحجم من زيت الذرة

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا الجافة

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من النشا

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من القشطة طريقة عمل الشيكولاتة فى المنزل أولا نحضر الخلاط الكهربائي ثم نضع به السكر والحليب البودرة والكاكاو الخام والنشا والفانيليا.

وبعد ذلك نقوم بوضع كل من الماء وزيت الذرة والقشطة ثم يتم تشغيل الخلاط ويتم الخلط الجيد حتى تختلط جميع مكونات الشيكولاتة مع بعضها البعض ويصبح لدينا مزيج متجانس ومتداخل.

ثم يتم بعد ذلك نضيف خليط الشيكولاتة فى إناء ثم نرفعه على نار متوسطة الحرارة ويتم التقليب بإستخدام ملعقة خشبية أو ملعقة معدنية.

ويتم التقليب حتى يصبح لدينا قوام ثقيل ومتماسك، وبعد ذلك نترك مزيج الشيكولاتة جانبا حتى يبرد تماما ثم يتم نقل الشيكولاتة إلى قالب مناسب من السيليكون.

وبعد ذلك ندخل قالب الشيكولاتة فى الثلاجة حتى يتماسك جيدا، وبهذا يصبح مزيج الشيكولاتة جاهز للتقديم بإستخدام هذه الطريقة الجميلة التى تعطيكى مذاق جميل ورائع وبنكهة ممتازة، وبألف صحة وهنا.

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