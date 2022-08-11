نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نعومة ولمعان للشعر طريقة عمل كيراتين طبيعي لفرد الشعر المجعد والخشن في المنزل من اول مرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة من المعروف أن الكيراتين الذي يستخدم لفرد الشعر في صالونات الشعر ، يحتوي على مواد كيميائية ضارة جدًا ، بما في ذلك الفورمالديهايد ، والتي يمكن أن تتسبب أحيانًا في حرق بصيلات الشعر وتساقطها وإعاقة نموها ، بالإضافة إلى الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة ، كما أنها تنتج أيضًا رائحة كريهة في نمو الشعر ، حيث تساعد العناصر الأساسية للبريق واللمعان التي يتم الحصول عليها بشكل طبيعي من خلال المكملات الغذائية والزيوت والأعشاب على ترميم وتنعيم الشعر وإعطائه النعومة والقوة. فيما يلي ثلاث طرق لتجهيز شعرك بالكيراتين الطبيعي في المنزل ، وتطبيق اختيارك مرة واحدة في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

طريقة عمل كيراتين لفرد الشعر في المنزل

عمل كيراتين لفرد الشعر بالخميرة

مكونات كيراتين للشعر بالخميرة:

باكت من الخميرة الفورية

بيضة واحدة

ملعقتان من النشا

ملعقتان من خل التفاح

طريقة استعمال كيراتين الشعر بالخميرة :

في وعاء قومي بمزج كلا من المكونات السابقة ثم يترك مدة ربع ساعة ، ثم قومي بتوزيعه على الشعر حتى يتداخل المزيج في جميع انحاء الشعر ، ثم قومي بتغطية الشعر بغطاء خاص بالشعر المبلل ثم يترك مدة ٦٠ دقيقة ، ثم نقوم بشطف الشعر بالماء والشامبو والبلسم الخاص بك وسوف تتمتعين بنتيجة فورية من النعومة

عمل كيراتين لفرد الشعر بالموز

مكونات كيراتين الشعر بالموز :

حبة واحده من الموز المستوي المهروس

بيضتان

طريقة عمل كيراتين للشعر بالموز :

نقوم بمزج كلا من الموز والبيض حتى يختلطا سويا ويصبح خليط سائل ثقيل ، ثم نفرد الخليط على الشعر المجعد ثم يصفف الشعر ويعمل على شكل كعكة ويغطى الشعر ويترك مدة ساعتان ، ثم يغسل الشعر بالماء والشامبو والبلسم وستحصلين على شعر ناعم فوري

عمل كيراتين لفرد الشعر بالبيض والزيت

مكونات كيراتين الشعر بالزيوت :

١ بيضة

ثلاث ملاعق من زيت الزيتون

ملعقة من زيت اللوز الحلو

ملعقة زيت خروع

خمس قطرات من زيت اللافندر

طريقة استعمال كيراتين الشعر بالزيوت :

قومي بمزج كلا من البيضة والزيوت مع الخفق جيدا حتى يتجانس الخليط ، ثم طبقي الخليط من الجذور حتى الاطراف ثم يصفف الشعر ويلف جيدا ثم بغطي بفوطه دافئة او غطاء بلاستيكي يترك مدة ستين دقيقة ، ثم يغسل كالمعتاد وستجدين فرق كبير.