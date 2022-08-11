نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة الماسك الكوري المنزلي لتبييض الوجه واليدين والتخلص من البقع والتصبغات بدون عودة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتعرض الوجه واليدين لعوامل كثيرة تؤدى إلى الإسمرار منها كثرة التعرض لحرارة الشمس الساخنة التى تؤدي إلى تغيير لون الجلد بشكل سريع، وكثرة إستخدام مستحضرات ومساحيق التجميل التى يوجد بها مواد كيميائية ومواد ضارة، وإستخدام ماسك صناعى وإزالة الشعر بطرق غير آمنه فكل هذا يسبب فى ظهور البقع والتصبغات الداكنة، وظهور الجلد الميت الذي يسبب فى غمقان وإسمرار الوجه واليدين لذلك تبحث العديد من الفتيات على طرق طبيعية وآمنه على الوجه واليدين حتى تصبح بشرتهم بيضاء ونقية مثل الكوريين، وفى هذا المقال سوف نعرض إليكى مكونات وطريقة عمل ماسك كورى لتبييض الوجه واليدين بمكونات تتوافر فى كل منزل بتكلفة تناسب جميع الفتيات والذى يحتوي على الجلسرين وعصير الفراولة والزبادي والشاى الأخضر وماء الورد فهذا الماسك الكوري يساعد على تقشير الجلد الميت وبالتالى يعمل على تفتيح وتبييض الوجه واليدين. إليكى مكونات ماسك كورى لتبييض الوجه واليدين ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الجلسرين

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من عصير الفراولة

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الزبادى

نصف كوب صغير الحجم من الماء

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من النشا

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الشاي الأخضر

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من ماء الورد

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الأرز طريقة عمل ماسك كورى لتبييض الوجه واليدين أولا نحضر إناء ثم نضع به الماء والأرز ثم نرفعه على النار ونتركه حتى يغلى لمدة ثلاثة دقائق، وبعد ذلك نقوم برفعه من على النار ونتركه منقوع لمدة أربعة وعشرون ساعة.

وبعد ذلك نقوم بتصفية الأرز ونأخذ الماء ونضيف إليه النشا والجلسرين والزبادى وعصير الفراولة ويتم الخلط الجيد.

ثم نقوم أخيرا بإضافة المكونات المتبقية من الشاى الأخضر وماء الورد عصير الليمون ويتم مزج جميع المكونات مع بعضها البعض حتى يصبح لدينا ماسك كورى متجانس.

ثم نضع الماسك الكورى على الوجه واليدين لمدة خمسة وثلاثون دقيقة.

وبعد ذلك نلاحظ تفتيح الوجه واليدين، وبعد إستخدام الوصفة بشهر سوف نلاحظ بياض مثل الثلج بإستخدام الماسك الكورى الرهيب والسحرى، وتظهرى بشكل جميل وجذاب.

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