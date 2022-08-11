نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمسحة واحدة وبوصفة منزلية معجزة تخلصي من شعر الوجه والجسم الزائد نهائياً بدون أي ألم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يوجد فى المحلات التجارية والصيدليات الكثير من أنواع طرق لإزالة شعر الوجه مثل الكريمات الصناعية التى تحتوى على مواد كيميائية، وأيضا والشفرات المخصصة لإزالة الشعر والتى ليس لها أى تأثير لأن بعد أيام قليلة سوف يبدأ الوجه فى ظهور الشعر، وأيضا يسبب فى إسمرار الوجه وظهور الحبوب الدهنية والبقع، والبعض يتجهون إلى مراكز التجميل التى تزيل الشعر عن طريق الخيوط والليزر وغيرها الكثير من الطرق فهذا يسبب الألم الشديد ويسبب فى التهابات جلدية وتهيج والبشرة الحساسة، وهذه المنتجات تباع بأسعار مرتفعة جدا لذلك سوف نقدم إليكى وصفة الليمون والسكر طبيعية وآمنه على كل أنواع البشرة مثل البشرة الحساسة والبشرة المختلطة والبشرة الدهنية وتوفر عليكى الكثير من المال ويمكن أن تصنعيها بنفسك فى المنزل بمكونات متوفرة فى كل منزل، والتى تتكون من الليمون والسكر والقهوة والملح وخل التفاح. إليكى مكونات خلطة الليمون والسكر لإزالة شعر الوجه أربعة ملاعق كبيرة الحجم من الليمون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من السكر

إثنين ملعقة صغيرة من الملح

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من خل التفاح

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من القهوة

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من دقيق الشوفان

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من النشا

وعاء مناسب

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الماء الدافئ طريقة عمل خلطة الليمون والسكر لإزالة شعر الوجه فى البداية نقوم بتنظيف الوجه بإستخدام ماء الورد أو أى غسول مناسب للبشرة، وبعد ذلك نحضر وعاء ثم نضع فيه الليمون والسكر ويتم التقليب الجيد.

وبعد ذلك نضيف الملح وخل التفاح والقهوة ثم يتم المزج جيدا.

وأخيرا يتم إضافة كل من دقيق الشوفان والنشا والماء إلى الخليط السابق ويتم مزج جميع هذه المكونات حتى نحصل على خليط متجانس.

وبعد ذلك نقوم بوضع خلطة الليمون والسكر على الوجه ثم نتركه لمدة خمسة عشر دقيقة حتى يجف.

وبعد إنتهاء المدة نلاحظ الوجه مشدود ثم نبدأ بفرك الوجه والتخلص من الوقت.

وبعدها نقوم بغسل الوجه بالماء البارد، ويكرر وضع خلطة الليمون والسكر مرتان فى الأسبوع، وبعد أربعة أسابيع سوف نلاحظ الوجه خالى تماما من الشعر وظهور الوجه صافى وناعم.

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