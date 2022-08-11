نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعجينة طرية ومظبوطة أصنعي الكريب المالح على أصوله بطريقة ناجحة 100% وبطعم لذيذ في المقال التالي

عمر شويل - جدة يفضل العديد من الأطفال وأيضا الكبار تناول الكريب المالح لذلك تقوم الأمهات بصنعه، ويقبل العديد على تناول الكريب المالح بسبب طعمه اللذيذ والرائع، وسوف نقدمه إليكى بطريقة سهلة وسريعة دون أن يأخذ وقت فى تحضيره، والذى يتكون من الدقيق والبيض والملح والفلفل الأسود والحليب البودرة، والكريب له نوعان بالنسبة للحشو مثل الكريب الحلو الذى يتم حشوه بالشيكولاتة أو بالمربى أو بالسكر، والنوع الثانى الكريب المالح الذى يمكن حشوه باللحمة المفرومة أو بالجبن أو بشورما الفراخ أو بالفاهيتا، وسوف نقدمه فى هذا المقال بمكونات تتوافر فى كل مطبخ وبتكلفة توفر عليكى فى ميزانية المنزل، ويقدم الكريب المالح دائما فى العزومات وفى المناسبات بجانب طبق من المخلل أو طبق من سلطة الطحينة. مكونات عمل الكريب المالح ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول

إثنين حبة من البيض

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود المطحون

إثنين كوب ونصف كبير الحجم من الماء

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من الحليب البودرة

مقلاة غير لاصقة

كمية من زيت الزيتون طريقة عمل الكريب المالح فى البداية نقوم بنخل الدقيق جيدا وإزالة أى شوائب به وبعد ذلك نقوم بتحضير الخلاط الكهربائي ثم نضع به الماء والحليب البودرة والبيض والملح والفلفل الأسود.

ثم يتم تشغيل الخلاط ويتم الخفق جيدا، وبعد ذلك وفى أثناء تشغيل الخلاط نقوم بإضافة الدقيق ثم يتم خلط جميع المكونات مع بعضها البعض حتى يصبح لدينا مزيج الكريب المالح.

ثم نقوم بتحضير مقلاة غير لاصقة ثم نضع بها كمية من زيت الزيتون ثم نرفعها على نار هادئة جدا.

وبعد ذلك نقوم بوضع كمية من عجينة الكريب بإستخدام مغرفة فى المقلاة ويتم تحريكها حتى يأخذ شكل القرص الدائرى.

ونتركه حتى النضج، ويتم تقليب القرص إلى الجانب الآخر حتى يأخذ اللون الذهبى ثم نضعه فى طبق مناسب.

ويكرر نفس الخطوة حتى ننتهى من كل كمية عجين الكريب، وبهذا يصبح الكريب المالح جاهز للحشو.

ويمكن حفظ الكريب المالح فى فريزر الثلاجة لحين إستخدامه بأحلى وأشهى طعم، وبألف هنا.

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