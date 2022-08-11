انت الان تتابع خبر للحصول على جمال العروس خلطات طبيعية فعالة ..لتبييض وتقشير الجسم والتخلص من السواد وتفتيح الاماكن الداكنة في مدة قصيرة والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- من الطبيعي أن تقوم كل عروس بالعناية ببشرتها قبل يوم زفافها لكي تطلّ بأجمل حلّة. من هنا، فإذا كان زفافكِ قريب وتريدين الاهتمام بجمال بشرتكِ بطرق طبيعية، سنقدّم لكِ وصفات وخلطات تبيّض البشرة، وتخلّصها من علامات الإرهاق والبقع الداكنة.

. 1- خلطة الليمون، ماء الورد والجليسرين لتبييض جسم العروس تحتاجين إلى:

- ملعقة كبيرة من الجليسرين - 2 ملعقة كبيرة من ماء الورد - كوب من عصير الليمون

طريقة التحضير

اخلطي جميع هذه المكوّنات معاً وضعيها على جسمك لمدة نصف ساعة، ثم اغسليه جيدا بالماء البارد. تعتبر هذه الوصفة واحدة من خلطات تفتيح الجسم سريعة النتائج، حيث ننصحكِ بتكرار هذه الخلطة مرتين أسبوعياً. 2- خلطة عصير الليمون والنشا لتبييض جسم العروس تحتاجين إلى:

نصف كوب من عصير الليمون

- 4 ملاعق كبيرة من مسحوق النشا

طريقة التحضير

ضعيها على الجسم لمدة 30 دقيقة ثم اغسليه بالماء العادي. ننصحكِ بتكرار الوصفة ملا يقل عن 3 مرات أسبوعياً لتحصلي على نتائج سريعة.

خلطة البطاطس النيئة لتبييض جسم العروس تحتاجين إلى:

- حبة بطاطس صغيرة الحجم مبشورة - ملعقة كبيرة من عصير الليمون

طريقة التحضير

قومي بخلط المكوّنين في وعاء، من ثمّ طبّقي المزيج على وجهكِ في المساء واتركيه لمدة 15 أو 20 دقيقة. بعد انتهاء المدّة، اغسلي وجهكِ بالماء الدافئ وضعي كريم مرطب.

3- خلطة الشوفان والعسل لتبييض جسم العروس تحتاجين إلى:

- ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون - ملعقتان كبيرتان من العسل - ملعقة كبيرة من الحليب

طريقة التحضير

اخلطي المكونات بشكل جيد لتكوين عجينة، ثم ضعي العجينة على وجهكِ بلطف لمدة 15-20 دقيقة. بعد ذلك، اغسلي وجهك بالماء الدافئ وجفّفيه جيداً. استمري في تحضير وتطبيق هذه الخلطة 3 مرات أسبوعياً.

4- خلطة السكر والخميرة لتبييض جسم العروس تحتاجين إلى:

- نصف كوب من السكر الأبيض الخشن - ملعقتين كبيرتين من الخميرة - ملعقة كبيرة من زيت الزيتون - نصف كوب من عصير الليمون

طريقة التحضير

امزجي جميع المكوّنات السابقة معاً حتى يصبح لديك عجينة متجانسة. بلّلي جسمك أولاً، ثم قومي بتدليك الخليط على المناطق المراد تبييضها واتركيه لمدّة ربع ساعة ثم اغسليه بالماء الفاتر. قومي بتكرار هذه العملية يومياً لمدّة أسبوع.

5- خلطة الفازلين مع الكركم لتبييض جسم العروس تحتاجين إلى:

- 2 ملعقة كبيرة من الفازلين

- 2 ملعقة كبيرة من الكركم

- 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

طريقة التحضير

اخلطي المكوّنات حتى تحصلي على مزيج متجانس وقابل للتطبيق على الجسم.

طبقّي الخليط على الجسم واتركيه لمدة 15 دقيقة. من بعدها، اغسلي البشرة بالماء الفاتر والصابون المناسب للجسم.

ملاحظة: عليكِ الانتباه إلى أن الكركم المستخدم في تلك الخلطات ليس نفسه الذي يستخدم في وصفات الطعام، وبالتالي عليكِ التأكّد من احضار نوعية مخصصه لوضعها على البشرة قبل تحضير أي من تلك الخلطات.