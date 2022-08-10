مزيل عرق طبيعي يخلصك من رائحة العرق نهائياً ويعطي للجسم الانتعاش والحيوية

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عمر شويل - جدة يبحث الكثير من النساء والرجال عن مزيل عرق طبيعي يخفي رائحة العرق الكريهة ويعطي للجسم الانتعاش والحيوية ورائحة عطرية جميلة تدوم طويلاً اليوم، فمزيل العرق الطبيعي من أفضل المزيلات التي تساعد على التخلص من رائحة العرق ويفتح الجسم ويزيل الاسمرار وغمقان الابط نهائياً، وهو أفضل من المزيلات التي تباع في الخارج بأسعار غالية الثمن، فهي تسبب أضرار جانباً وتجعل الجسم غامق اللون، كما يعمل على غلق المسام التي تساعد على إخراج السموم المتراكمة داخل الجسم فتسبب الروائح الكريهة، سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل مزيل عرق طبيعي يخلصك من رائحة العرق المزعجة نهائياً ويعطي للجسم الانتعاش والحيوية.

مكونات عمل مزيل عرق طبيعي لإزالة رائحة العرق

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:-

مكعب من شمع العسل.

ملعقة صغيرة من زيت الليمون.

ملعقة صغيرة من زيت اللافندر العطري.

نصف ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير مزيل عرق طبيعي يخفي رائحة العرق نهائياً ويعطي للجسم الانتعاش والحيوية بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:-

نقوم بإحضار وعاء ونضع به شمع العسل، ثم نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة ونقلب برفق حتى يذوب شمع العسل تماماً. نقوم برفع الوعاء مباشرة من على النار ونضيف إليه باقي المكونات. ثم نقلب المكونات جيداً مع بعض حتى يصبح الخليط متجانس. نضع المزيل في علبة نظيفة ونغلق العلبة جيداً. ثم نقوم بوضع علبة داخل الثلاجة حتى تتماسك ويصبح الخليط ثقيل القوام مثل الكريم تماماً. نقوم باستخدام المزيل كل يوم على الجسم بعد الاستحمام مباشرةً حتى نحصل على جسم منتعش وجميل برائحة عطرية جميلة.

طريقة عمل مزيل عرق برائحة الليمون

سوف نتعرف على طريقة تحضير المزيل بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:-