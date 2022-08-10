طريقة فطائر اللحم السورية عجين سوري من المطبخ الشامي

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عمر شويل - جدة طريقة فطائر اللحم السورية، تعتبر فطائر اللحم بالعجين السوري من أشهر أكلات المطبخ السوري، وتحضر في بعض البلدان الخليجية والعربية الأخرى والتي يحبها الكثير من الأشخاص، كما إنها تعتبر من الفطائر السهلة التحضير واقتصادية وهي وجبة مغذية جدا وغنية بالبروتين ولذيذة الطعم تصلح الفطائر لوجبة الغذاء أو وجبة العشاء كوجبة بطعم لذيذ مكتملة الفوائد التي ترغب بها. مكونات فطائر اللحم بالعجين السوري 2 كوب من الماء الدافئ. ملعقة صغيرة من ملح الطعام. 5 أكواب ونصف من الدقيق الأبيض الفاخر. ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. مكونات حشوة فطائر اللحم: 2 بصلة متوسطة الحجم. 4 من الفلفل الأخضر الرومي. 5 من الطماطم المقشرة. نصف ربطة من البقدونس. كيلو من اللحمة المفرومة. ملعقة ونصف صغيرة من الملح. نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. 2 ملعقة كبيرة من البابريكا. ملعقة صغيرة من الكمون. 4 ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم. 5 ملاعق كبيرة من الزيت. طريقة تحضير فطائر اللحم بالعجين السوري خطوة بخطوة نقوم بإحضار وعاء عميق وكبير نضيف فيه الدقيق الأبيض والملح مع نخل الدقيق، ثم نضيف إليهم الماء بالتدريج مع العجن جيدا بواسطة اليد حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض.

ثم نضيف إليهم البيكنج بودر مع الاستمرار في العجن حتى نحصل على عجينة متماسكة ولينة، بعد ذلك نقوم بتقطيع العجينة إلى أجزاء متوسطة في الحجم ومتساوية في الحجم.

ثم نقوم بإحضار صينية ونضع فيها القليل من الدقيق ونضع فيها كرات العجين، ثم نقوم بتغطية العجين جيدا ونتركه ليرتاح جيدا حتى نقوم بتحضير الحشوة.

نقوم بإحضار وعاء عميق نضيف فيه الفلفل الأخضر المقطع قطع صغيرة جدا ناعمة، ثم نقوم ببشر البصل جيدا ونبشر الطماطم ونقوم بفرم البقدونس جيدا.

نضيف كل المكونات في الوعاء ثم نقوم بإضافة اللحمة المفرومة إليهم، بعد ذلك نقوم بإضافة الملح والفلفل الأسود والبابريكا والكمون.

ثم نضيف صلصة الطماطم والزيت ونقوم بعجن جميع المكونات جيدا، ثم نأخذ كرة عجين ونفردها بشكل دائري وتكون طبقة رقيقة جدا.

ثم نقوم بإحضار طبق نضع فيه القليل من الدقيق ثم نقوم بوضع العجينة المفرودة به، بعد ذلك نقوم بإضافة خليط اللحمة المفرومة على العجينة ونفردها جيدا.

ثم نقوم بإحضار طاسة غير لاصقة ونرفعها على النار هادئة ونضع فيها فطيرة اللحم، ثم نقوم بتغطية الطاسة حتى تنضج فطيرة الدجاج ونكمل باقي كمية العجين والحشو بنفس الطريقة، ثم تقدم فطائر اللحم ساخنا مع الخيار المخلل والخضار المقطع.

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