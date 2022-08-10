طريقة عمل البسطرمة البيتي اللذيذة في المنزل بمكونات وخطوات بسيطة

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عمر شويل - جدة البسطرمة البيتي ، من ألذ طرق إعداد اللحم المجفف، والبسطرمة عبارة عن لحم مملح ومجفف يغلف بطبقة من التوابل ويترك معلق في الهواء حتي يجف وييبس تماما، ومذاق اللحم يكون مميز ولذيذ للغاية عند إعداده بهذه الطريقة المميزة ويكتسب نكهة رائعة للغاية، كما أن إعداد البسطرمة في المنزل لا يكلف الكثير من الوقت أو المجهود أو المال بالمقارنة مع سعر البسطرمة الجاهزة.
كما يوجد وصفات واطعمة مميزة عديدة يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة وبعدني مجهود مثل طريقة عمل الباتيه الهش أو القراقيش بالسمسم وسنتعرف فيما يلي من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل البسطرمة البيتي.
مكونات البسطرمة البيتي
تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة وسنتعرف عليها فيما يلي وهي كالتالي:
- قطعة لحم (عرق فيليه) من الفخذ بحجم ١ كجم.
- ملح.
مكونات طبقة التغليف
- رأسين ثوم مقطعين أو ٦ ملاعق.
- ثمرة ونصف من الفلفل الرومي الأحمر المقطع.
- ثلاث ملاعق كبار من الحلبة المطحونة.
- ملعقة كبيرة ونصف من الكمون المطحون.
- ملعقة كبيرة ونصف من الكزبرة يابسة مطحونة.
- وملعقة كبيرة ونصف من الفلفل الأسود.
- ملعقة كبيرة ونصف من البابريكا.
- ملعقة صغيرة ونصف من الشطة.
- ملعقة صغيرة ونصف من الملح.
طريقة التحضير
سنتعرف فيما يلي على طريقة عمل البسطرمة البيتي خطوة بخطوة في المنزل بكل سهولة وطريقة تحضيرها كالتالي:
- نقوم بتغليف قطعة اللحم بالملح جيدا من جميع الاتجاهات.
- ثم نقوم بلف قطعة اللحم المغلفة بالملح بشاش نظيف.
- ثم نضع قطعة اللحم في مصفاة ونضع تحت المصفاة إناء بحجم مناسب، ونضع فوق قطعة اللحم جسم ثقيل أو إناء مليء بالماء.
- ونترك قطعة اللحم لمدة ٢٤ ساعة حتي تسيل منها كمية الماء التي بداخلها.
- ثم بعد مرور المدة نزيل كمة الملح الملتصقة بها.
- ثم نقوم بإحداث ثقب في قطعة اللحم من الأعلى ونربطها بخيط سميك ونعلقها في المطبخ أو مكان مظلل جيد التهوية في الهواء الطلق لمدة ٢٤ ساعة أخري حتي تجف قطعة اللحم.
- بعد ذلك نقوم بخلط جميع مكونات طبقة التغليف بواسطة الكبة أو الهاند بلندر حتي تمتزج جميع المكونات وتصبح كالمعجون.
- ثم نقوم بتغليف قطعة اللحم بعدما تجف بالخليط من جميع الجهات، ولا نترك ولو قطعة صغيرة بدون تغليف.
- وبعدما تتغلف قطعة اللحم تماما بالخليط نقوم ببل اليد بالماء ونمسح مسحا خفيفا فوق طبقة التغليف برفق
- ثم نعلق قطعة اللحم في المطبخ أو مكان مظلل جيد التهوية لمدة أسبوعين.
- وبعدما تمر المدة نقوم بتقطيع البسطرمة إلي شرائح في المنزل أو بواسطة آلة التقطيع في أقرب سوبر ماركت.
- ونحتفظ بها في الفريزر ونأخذ منها وقت الحاجة
- ثم تكون البسطرمة البيتي بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
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