نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البسطرمة البيتي اللذيذة في المنزل بمكونات وخطوات بسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة البسطرمة البيتي ، من ألذ طرق إعداد اللحم المجفف، والبسطرمة عبارة عن لحم مملح ومجفف يغلف بطبقة من التوابل ويترك معلق في الهواء حتي يجف وييبس تماما، ومذاق اللحم يكون مميز ولذيذ للغاية عند إعداده بهذه الطريقة المميزة ويكتسب نكهة رائعة للغاية، كما أن إعداد البسطرمة في المنزل لا يكلف الكثير من الوقت أو المجهود أو المال بالمقارنة مع سعر البسطرمة الجاهزة.

كما يوجد وصفات واطعمة مميزة عديدة يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة وبعدني مجهود مثل طريقة عمل الباتيه الهش أو القراقيش بالسمسم وسنتعرف فيما يلي من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل البسطرمة البيتي.

مكونات البسطرمة البيتي

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة وسنتعرف عليها فيما يلي وهي كالتالي:

قطعة لحم (عرق فيليه) من الفخذ بحجم ١ كجم.

ملح.

مكونات طبقة التغليف

رأسين ثوم مقطعين أو ٦ ملاعق.

ثمرة ونصف من الفلفل الرومي الأحمر المقطع.

ثلاث ملاعق كبار من الحلبة المطحونة.

ملعقة كبيرة ونصف من الكمون المطحون.

ملعقة كبيرة ونصف من الكزبرة يابسة مطحونة.

وملعقة كبيرة ونصف من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة ونصف من البابريكا.

ملعقة صغيرة ونصف من الشطة.

ملعقة صغيرة ونصف من الملح.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي على طريقة عمل البسطرمة البيتي خطوة بخطوة في المنزل بكل سهولة وطريقة تحضيرها كالتالي: