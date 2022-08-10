كريم طبيعي رهيب يخلص البشرة من التجاعيد ويجعلها بيضاء كالحليب

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عمر شويل - جدة تبحث السيدات عن كريم طبيعي يساعدها على التخلص من مشاكل البشرة المزعجة التي تواجههم في حياتهم، وتسبب لهم الكثير من الإحراج عند وضع المكياج في المناسبات، كما تساعد الكريمات الطبيعية على منح البشرة النضارة والنعومة والحيوية التي تجعل البشرة جميلة أمام الناس، ومكونات الكريم بسيطة تجعل البشرة ناصعة البياض، وهو رائع في إزالة التصبغات الجلدية والتجاعيد المزعجة التي تجعل البشرة مشوه ويقضي عليها نهائياً، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم طبيعي يمنح البشرة النضارة والحيوية ويخلها من التجاعيد ويجعلها بيضاء كالحليب بكل سهولة بالمنزل.
مكونات عمل كريم الطبيعي رهيب
يتكون الكريم من بعض المكونات الطبيعية سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-
- ملعقة كبيرة من النشا.
- كوب من مغلي القرنفل.
- ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي.
- نصف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.
- نصف ملعقة صغيرة من زيت اللوز.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم طبيعي رهيب يساعد على التخلص من التجاعيد ويمنح البشرة البياض الناصع وهى كما يلي:-
- نقوم بإحضار وعاء ونضع به مغلي القرنفل، والنشا ونقلبهم مع بعض.
- ثم نضع الوعاء على النار ونقلب برفق حتى نحصل على خليط ثقيل القوام.
- نقوم برفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يبرد تماماً.
- بعد ذلك نضيف بإضافة الفازلين، والزيوت الطبيعية ونقلبهم مع بعض حتى نحصل على قوام كريمي.
- نقوم بوضع الكريم في علبة نظيفة ونقوم باستخدامه كل ليلة على البشرة حتى نحصل على أفضل النتائج.
فوائد الكريمات الطبيعية للبشرة
تحتوي الكريمات على بعض الفوائد الرهيبة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-
- تساعد على تفتيح البشرة وتزيل تجاعيد السينين في دقائق.
- يمنح البشرة النضارة والحيوية ويخلص البشرة من الخطوط الرفيعة.
- يقضي على البثور السوداء ويزيل الحبوب والخطوط الرفيعة نهائياً.
- كما تعمل الكريمات على تبييض البشرة وإزالة البقع الداكنة.
- يخلص البشرة من حب الشباب ويزيل الشيخوخة المبكرة.
- يساعد على إزالة الخطوط الرفيعة وعلامات تقدم العمر والشيخوخة المبكرة.
- تحمي الكريمات الطبيعية البشرة من أشعة الشمس الضارة.
- كما تعمل على توحيد لون البشرة وتجدد الخلايا الميتة.
- يفتح المناطق الداكنة ويزيل الدهون والزيوت من الوجه نهائياً.
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