نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون غسل طولى شعرك بجنون: وصفة هندية لنمو الشعر القصير الخفيف وانبات الفراغات في 7 ليالي في المقال التالي

عمر شويل - جدة إليكم أفضل وصفات هندية لتطويل الشعر وتنعيمه، فالشعر القصير تعاني منه الكثير من الفتيات وخاصة عند قص الفتاة لشعرها بطريقة خاطئة يجعل شعرها لا ينمو مرة أخرى إلا بعد فترات طويلة أو قد لا ينمو، فالشعر الطويل حلم كبير للكثير من الفتيات والشعر المجعد يسبب إزعاج كبير لهن وقد يكون الشعر الخشن ناتج عن بعض الجينات وليس من سوء التغذية ولكن في كل الحالات يمكنك معالجته والحصول على شعر انسيابي يشبه شعر الهنديات.

أفضل وصفات هندية لتطويل الشعر

من أفضل الوصفات الهندية التي يمكنكم تحضيرها في المنزل ما يلي:-

وصفة اللبن الرائب

المكونات المطلوبة:-



كوب صغير من اللبن الرائب.

أربع ملاعق صغيرة من مسحوق الأملا.

عصير ليمون طبيعي.

ملعقة واحدة صغيرة من نشا الذرة.

خطوات عمل وصفة اللبن الرائد لتطويل الشعر:-

ضعي المكونات كلها في علبة صغيرة واخلطيهم جيدًا.

بللي شعرك بماء دافئ حتى يتم فتح مسام البشرة وتدخل الخلطة إلى داخلها.

صففي شعرك بمشط أسنانه واسعة ثم قومي بتقسيمه إلى أربعة أقسام.

ثم قومي بفرد الخليط على كل قسم من الأقسام بشكل متساوي وصففي شعرك ثم قومي برفعه.

ارفعي شعرك على شكل كعكة ثم قومي بتغطيته كاملًا بغطاء رأس بلاستيكي أو غطاء حراري.

بعد ثلاث ساعات قومي بشطف شعرك بماء وشامبو خالي من السلفات وقومي بتجفيف شعرك ثم قومي بترطيبه بكريم مرطب.

وصفة البصل والليمون

مكوّنات تحضير الوصفة:-



حبة بصلة كبيرة معصورة.

عدة قطرات من زيت الخزامي.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

خطوات عمل وصفة الليمون لتطويل الشعر:-